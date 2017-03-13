Тарас СТЕПАНЕНКО: «Хотим выиграть чемпионат для болельщиков»

– Хороший динамичный матч, который наверняка понравился болельщикам. Игра была довольно открытой, особенно во втором тайме при счете 1:1. «Заря» показала, что заслуживает свое высокое место. Это организованный коллектив с прекрасными футболистами. Чем больше таких команд, тем лучше будет чемпионат. Нужно разобрать пропущенный мяч. Мы уделяем стандартам достаточно времени, и тем не менее иногда пропускаем. Но это футбол, в нем невозможно предугадать все: игрок ворвался на хорошую подачу и забил. Нам было тяжело вскрыть оборону луганчан. Однако мы отработали строго до конца и, несмотря на достаточное количество ошибок, заслужили победу. Мотивация? Мы хотим выиграть чемпионат для наших болельщиков, а завершится он в конце мая. Впереди еще достаточно матчей. Хотим побеждать и расти.