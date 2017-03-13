Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Хотим выиграть чемпионат для болельщиков»

Полузащитник донецкого «Шахтера» - о матче против «Зари» (2:1)

  • 13.03.2017 07:51
  • 44 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

– Хороший динамичный матч, который наверняка понравился болельщикам. Игра была довольно открытой, особенно во втором тайме при счете 1:1. «Заря» показала, что заслуживает свое высокое место. Это организованный коллектив с прекрасными футболистами. Чем больше таких команд, тем лучше будет чемпионат. Нужно разобрать пропущенный мяч. Мы уделяем стандартам достаточно времени, и тем не менее иногда пропускаем. Но это футбол, в нем невозможно предугадать все: игрок ворвался на хорошую подачу и забил. Нам было тяжело вскрыть оборону луганчан. Однако мы отработали строго до конца и, несмотря на достаточное количество ошибок, заслужили победу. Мотивация? Мы хотим выиграть чемпионат для наших болельщиков, а завершится он в конце мая. Впереди еще достаточно матчей. Хотим побеждать и расти.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.