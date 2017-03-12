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29-й тур
Лион
4:0
Тулуза
12.03.2017, FT

Лион — Тулуза — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Лион» — «Тулуза»

  • 13.03.2017 07:54
  • 35 просмотров
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В поединке 29-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Тулуза» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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