Венгерский легионер киевлян выходит в стартовом составе уже второй матч подряд. В откровенном интервью Кадар рассказал об обстоятельствах своего перехода в Динамо, об амбициозных планах на украинский клуб, а также об увлечении гандболом и мотоциклами. Правда, по украинским дорогам Тамаш пообещал не гонять - это может быть опасно.





