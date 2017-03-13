Венгерский легионер киевлян выходит в стартовом составе уже второй матч подряд. В откровенном интервью Кадар рассказал об обстоятельствах своего перехода в Динамо, об амбициозных планах на украинский клуб, а также об увлечении гандболом и мотоциклами. Правда, по украинским дорогам Тамаш пообещал не гонять - это может быть опасно.
Источник — ТСН
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