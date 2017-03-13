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Тамаш КАДАР: «Не был готов к чемпионату Англии»

Защитник киевского «Динамо» - о своем трансфере в украинский клуб

  • 13.03.2017 07:48
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Венгерский легионер киевлян выходит в стартовом составе уже второй матч подряд. В откровенном интервью Кадар рассказал об обстоятельствах своего перехода в Динамо, об амбициозных планах на украинский клуб, а также об увлечении гандболом и мотоциклами. Правда, по украинским дорогам Тамаш пообещал не гонять - это может быть опасно.


 

Источник — ТСН

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