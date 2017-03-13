Максим МАЛЫШЕВ: «Рано говорить о чемпионстве»

После матча чемпионата Украины против «Зари» своими впечатлениями поделился хавбек донецкого «Шахтера» Максим Малышев.

– На мой взгляд, у обеих сторон получилась хорошая игра. Думаю, она понравилась болельщикам. По поводу забитых мячей: стандартные положения всегда играли и играют большую роль. Сегодня это еще раз было доказано. Мой гол? Это футбол. Такое бывает, что игрок забивает команде, за которую он раньше выступал. Луганскому клубу я благодарен за проведенный там период. Потому, когда отличился, особо не радовался. Отсутствие Фреда? Мы все выполняем одну задачу, хотим стать чемпионами. Любой из нас готов заменить каждого. У нас амбициозная команда и много амбициозных футболистов, желающих выходить на поле и приносить пользу. Пока рано говорить о чемпионстве. Впереди еще достаточно матчей, и нужно смотреть прежде всего на свою игру, а не на то, как выступают другие. Нам важно побеждать во всех поединках, чтобы идти к своей цели.