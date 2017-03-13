Андрей ШАХОВ: «Динамо деградировало»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов резко отреагировал на поражение киевского «Динамо» в чемпионате Украины от «Звезды» - 0:2

- Противно, что таким поражениям этого «Динамо» перестаешь удивляться, - написал Шахов на своей странице в одной из социальных сетей. - Команда деградировала. А еще противнее, что они играют так паршиво и бесхребетно, что не хочется ни на стадион ходить, ни по телевизору этот кошмар смотреть. Я не посмотрел матч с «Олимпиком» (комментировал немцев в это время) и у меня не возникло ни малейшего желания пересмотреть игру в записи. Нет ни малейшего желания узнавать какие-то новости из клуба, выяснять что и почему, у кого какая травма, кто когда вернется в строй. У меня никогда, НИКОГДА не было такой апатии по отношению к киевскому «Динамо». Плохой сезон получается, очень плохой. Нехорошо, когда «Сельта» и «Янг Бойз» радуют больше, чем «Динамо».