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Святослав СИРОТА: «Учите играть Рудько!»

Экс-голкипер киевского «Динамо» и «Днепра» - об игре Артура Рудько

  • 13.03.2017 07:24
  • 761 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Святослав Сирота
© Sport.ua. Святослав Сирота
После поражения от «Звезды» в чемпионате Украины (0:2) игру голкипера киевского «Динамо» Артура Рудько прокомментировал бывший страж ворот «Днепра» Святослав Сирота.
 
- Обсуждаем Рудько. Голы. Я не знаю, кто ему говорил, что если в стенке 7 игроков, то меньше шансов получить гол. Наоборот, вратарь ничего не видит. 5 игроков это максимум, который не мешает вратарю видеть удар. 6 человек - это уже многовато. Но 7!!! Не знаю вообще, как это прокомментировать. Позиция неправильная из-за того, что в стенке чрезмерно много игроков.
 
Нападающему главное в данном случае сильно пробить мимо стенки и мимо вратаря - он все равно увидит мяч с запозданием. По самим ударам - очень сложно было вратарю реагировать, когда не видишь мяч. Виноват тот, кто говорил парню ставить стенку из 6-7 игроков. Или не говорил об этом.
 
Рудько хороший вратарь - учите его, и он будет играть очень хорошо. До Сани Шовковского мяч докатывался в крови. Сейчас такого нет. В этом проблема. Повесить всех собак на вратаря большого ума не надо. Рудаков и Яшин между ног пропускали - и ничего, выжили. Надо забивать, тогда и сзади будет порядок.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 13.03.2017 07:40
    0
    Поздно!
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    komp-iigor
      komp-iigor, 13.03.2017 07:49
    0
    Сирота прав, главное сделать правильные выводы и не повторять ошибки.
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