Святослав СИРОТА: «Учите играть Рудько!»

После поражения от «Звезды» в чемпионате Украины (0:2) игру голкипера киевского «Динамо» Артура Рудько прокомментировал бывший страж ворот «Днепра» Святослав Сирота.

- Обсуждаем Рудько. Голы. Я не знаю, кто ему говорил, что если в стенке 7 игроков, то меньше шансов получить гол. Наоборот, вратарь ничего не видит. 5 игроков это максимум, который не мешает вратарю видеть удар. 6 человек - это уже многовато. Но 7!!! Не знаю вообще, как это прокомментировать. Позиция неправильная из-за того, что в стенке чрезмерно много игроков.

Нападающему главное в данном случае сильно пробить мимо стенки и мимо вратаря - он все равно увидит мяч с запозданием. По самим ударам - очень сложно было вратарю реагировать, когда не видишь мяч. Виноват тот, кто говорил парню ставить стенку из 6-7 игроков. Или не говорил об этом.

Рудько хороший вратарь - учите его, и он будет играть очень хорошо. До Сани Шовковского мяч докатывался в крови. Сейчас такого нет. В этом проблема. Повесить всех собак на вратаря большого ума не надо. Рудаков и Яшин между ног пропускали - и ничего, выжили. Надо забивать, тогда и сзади будет порядок.