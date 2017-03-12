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21-й тур
Заря
1:2
Шахтер Д
12.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Заря — Шахтер — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Заря» — «Шахтер»

  • 13.03.2017 00:03
  • 138 просмотров
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Метки
ФК Шахтер. «Заря» — «Шахтер»
© ФК Шахтер. «Заря» — «Шахтер»

В поединке 21-го тура чемпионата Украины «Заря» — «Шахтер» победу одержала донецкая команда:

Источник — ТСН

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