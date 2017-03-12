Реал Мадрид в большинстве дожал Бетис

В Мадриде хозяева вынуждены были отыгрываться, когда вратарь Кейлор Навас затолкал мяч в собственные ворота после удара Санабрии. Однако до конца тайма им удалось сравнять счет - Роналду головой пробил точно после навеса Марсело. А когда гости остались в меньшинстве (за 2 желтые карточки был удален Пиччини), победу столичной команде принес Серхио Рамос, головой вколотивший мяч в сетку после подачи с углового Крооса.
«Реал Мадрид» - «Реал Бетис» - 2:1
Криштиану Роналду, 41, Серхио Рамос, 81 - Кейлор Навас, 25, автогол.
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Лука Модрич, Хамес Родригес (Лукас Васкес, '69), Иско (Марко Асенсио, '79), Тони Крооc, Альваро Мората (Карим Бензема, '71), Криштиану Роналду.
«Реал Бетис»: Антонио Адан, Алин Тошка, Кристиано Пиччини, Эсса Манди (Рафа Наварро, '84), Риза Дурмиси, Херман Песселья, Дани Себальос, Рубен Кастро (Петрос, '64), Рубен Пардо, Дарко Брашанац (Алекс Алегриа, '87), Арнальдо-Антонио Санабриа.
Марсело, 87. - Кристиано Пиччини, 30.
- Кристиано Пиччини, 78.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.