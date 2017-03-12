ОФИЦИАЛЬНО: Фред дисквалифицирован до конца сезона

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о сроках дисквалификации бразильского полузащитника «оранжево-черных» Фреда.
«Фред дисквалифицирован до конца июня, с мая он сможет тренироваться с командой. Это компромиссное решение, и если бы мы дальше шли в CAS, то дисквалификация могла бы достичь срока в 1,5 года.
Сейчас он тренируется в Бразилии по индивидуальной программе и ждет мая», – сказал Палкин.
Напомним, в феврале 2016-го Фред был дисквалифицирован ФИФА до конца сезона 2015/2016 за употребление допинга.
Источник — ТК Футбол
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Слишком мягкое наказание! копанку тоже нужно дисквалифицировать, ведь это у них не первый случай...
И смотреть нам игры Динамо в ЛЧ? За что же ты так население Украины ненавидишь?
ну три очка от Шахтера , в последний раз, тоже не особо греют душу
Cortazar, 12.03.2017 22:39 Слишком мягкое наказание! копанку тоже нужно дисквалифицировать, ведь это у них не первый случай... И смотреть нам игры Динамо в ЛЧ? За что же ты так население Украины ненавидишь?
ну три очка от Шахтера , в последний раз, тоже не особо греют душу
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