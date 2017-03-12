ОФИЦИАЛЬНО: Фред дисквалифицирован до конца сезона

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о сроках дисквалификации бразильского полузащитника «оранжево-черных» Фреда.

«Фред дисквалифицирован до конца июня, с мая он сможет тренироваться с командой. Это компромиссное решение, и если бы мы дальше шли в CAS, то дисквалификация могла бы достичь срока в 1,5 года.

Сейчас он тренируется в Бразилии по индивидуальной программе и ждет мая», – сказал Палкин.

Напомним, в феврале 2016-го Фред был дисквалифицирован ФИФА до конца сезона 2015/2016 за употребление допинга.