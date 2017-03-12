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ОФИЦИАЛЬНО: Фред дисквалифицирован до конца сезона

Полузащитник «Шахтера» сможет тренироваться с командой с мая

  • 12.03.2017 22:12
  • 3023 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Фред
© ФК Шахтер Донецк. Фред

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о сроках дисквалификации бразильского полузащитника «оранжево-черных» Фреда.

«Фред дисквалифицирован до конца июня, с мая он сможет тренироваться с командой. Это компромиссное решение, и если бы мы дальше шли в CAS, то дисквалификация могла бы достичь срока в 1,5 года.

Сейчас он тренируется в Бразилии по индивидуальной программе и ждет мая», – сказал Палкин.

Напомним, в феврале 2016-го Фред был дисквалифицирован ФИФА до конца сезона 2015/2016 за употребление допинга.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 12.03.2017 22:17
    +9
    ну пофигу вообще ... уже и без него все ясно
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    Brian10
    online
      Brian10, 12.03.2017 22:31
    +6
    Ну и отлично. Под ЛЧ будет уже с командой.
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    pulse240
    online
      pulse240, 12.03.2017 22:33
    +3
    Идеальние времени для отбытия дисквалификации даже не придумаешь
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    Cortazar
      Cortazar, 12.03.2017 22:39
    -3
    Слишком мягкое наказание! копанку тоже нужно дисквалифицировать, ведь это у них не первый случай...
    Ссылка
    Brian10
    online
      Brian10, 12.03.2017 22:44
    0
    Cortazar, 12.03.2017 22:39
    Слишком мягкое наказание! копанку тоже нужно дисквалифицировать, ведь это у них не первый случай...
    И смотреть нам игры Динамо в ЛЧ? За что же ты так население Украины ненавидишь?
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 12.03.2017 22:50
    0
    Brian10, 12.03.2017 22:44
    Cortazar, 12.03.2017 22:39
    Слишком мягкое наказание! копанку тоже нужно дисквалифицировать, ведь это у них не первый случай...

    И смотреть нам игры Динамо в ЛЧ? За что же ты так население Украины ненавидишь?

    ну три очка от Шахтера , в последний раз, тоже не особо греют душу
    Ссылка
    Brian10
    online
      Brian10, 12.03.2017 22:53
    0
    jekavayp, 12.03.2017 22:50
    Brian10, 12.03.2017 22:44
    Cortazar, 12.03.2017 22:39 Слишком мягкое наказание! копанку тоже нужно дисквалифицировать, ведь это у них не первый случай... И смотреть нам игры Динамо в ЛЧ? За что же ты так население Украины ненавидишь?

    ну три очка от Шахтера , в последний раз, тоже не особо греют душу
    С групой откровенно не повезло.
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