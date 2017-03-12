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Сельта минимально уступила Вильярреалу

Единственный гол в матче на счету Сольдадо

  • 12.03.2017 21:35
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villarrealcf.com
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Чемпионат Испании. 27-й тур

«Сельта» – «Вильярреал» – 0:1
Голы: 0:1 – 45 Сольдадо.

«Сельта» – Альварес, Гомес (Васс, 82), Планас, Мальо, Ронкалья, Радоя (Аспас, 69), Диас, Хосабед, Юльсагер (Бовю, 59), Бонгонда, Росси.
«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Сориано, Тригерос, Сориано (Родри Эрнандес, 89), Бакамбу (Кастильехо, 81), Сольдадо (Сансоне, 71).

Предупреждения: Сольдадо (8), Мальо (14), Фернандес (72), Коста (73), Дос Сантос (85), Мусаккьо (87), Планас (90), Аспас (90), Бонгонда (90).

Источник — Sport.ua

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