Сельта минимально уступила Вильярреалу

Чемпионат Испании. 27-й тур
«Сельта» – «Вильярреал» – 0:1
Голы: 0:1 – 45 Сольдадо.
«Сельта» – Альварес, Гомес (Васс, 82), Планас, Мальо, Ронкалья, Радоя (Аспас, 69), Диас, Хосабед, Юльсагер (Бовю, 59), Бонгонда, Росси.
«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Сориано, Тригерос, Сориано (Родри Эрнандес, 89), Бакамбу (Кастильехо, 81), Сольдадо (Сансоне, 71).
Предупреждения: Сольдадо (8), Мальо (14), Фернандес (72), Коста (73), Дос Сантос (85), Мусаккьо (87), Планас (90), Аспас (90), Бонгонда (90).
Источник — Sport.ua
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