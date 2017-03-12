Сельта минимально уступила Вильярреалу

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Малиновский забил гол и отдал голевую передачу в матче с Вестерло 23:01 — Странно , как это на видео 6 секунда спорт.уа не наложил 2-3 рекламы по 15-30 сек ....

ОФИЦИАЛЬНО: Фред дисквалифицирован до конца сезона 22:53 — Brian10 С групой откровенно не повезло. 22:50 — jekavayp ну три очка от Шахтера , в последний раз, тоже не особо греют душу