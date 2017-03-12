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Гамбург совершил камбек в матче с менхенгладбахской Боруссией

Аутсайдер чемпионата Германии забил победный гол на 80-й минуте

  • 12.03.2017 21:29
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hsv.de
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Чемпионат Германии. 24-й тур

«Гамбург» – «Боруссия М» – 2:1
Голы: 0:1 – 23 Кристенсен, 1:1 – 36 Костич, 2:1 – 80 Вуд.

«Гамбург» – Адлер, Пападопулос, Остжолек, Дикмайер, Сакаи, Хунт (Ласогга, 90), Юнг, Холтби (Грегорич, 70), Экдаль, Костич (Дуглас Сантос, 88), Вуд.
«Боруссия М» – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Эльведи (Янчке, 77), Вестергор, Крамер, Штробль, Дауд, Херрманн (Хан, 67), Хофманн (Джонсон, 57), Дрмич.

Предупреждения: Пападопулос (22), Штробль (37), Херрманн (51).

Источник — Sport.ua

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