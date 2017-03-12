Гамбург совершил камбек в матче с менхенгладбахской Боруссией

Чемпионат Германии. 24-й тур
«Гамбург» – «Боруссия М» – 2:1
Голы: 0:1 – 23 Кристенсен, 1:1 – 36 Костич, 2:1 – 80 Вуд.
«Гамбург» – Адлер, Пападопулос, Остжолек, Дикмайер, Сакаи, Хунт (Ласогга, 90), Юнг, Холтби (Грегорич, 70), Экдаль, Костич (Дуглас Сантос, 88), Вуд.
«Боруссия М» – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Эльведи (Янчке, 77), Вестергор, Крамер, Штробль, Дауд, Херрманн (Хан, 67), Хофманн (Джонсон, 57), Дрмич.
Предупреждения: Пападопулос (22), Штробль (37), Херрманн (51).
Источник — Sport.ua
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