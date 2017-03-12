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ВИДЕО ДНЯ. Гол Мемфиса Депая с центра поля в ворота Тулузы

Голландец куражится в чемпионате Франции

  • 12.03.2017 20:57
  • 1506 просмотров
  • 1 комментария
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olweb.fr. Мемфис Депай
© olweb.fr. Мемфис Депай

Голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай отметился феноменальным голом в матче 29-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

На 82-й минуте поединка 23-летний футболист решился на удар с центрального круга и застал врасплох вратаря противников. Добавим, что до этого на счету Депая уже был забитый мяч и результативная передача.

Матч «Лион» - «Тулуза» закончился со счетом 4:0.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 12.03.2017 20:59
    +4
    Клас - воротар сходив за пивом
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