Голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай отметился феноменальным голом в матче 29-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».
На 82-й минуте поединка 23-летний футболист решился на удар с центрального круга и застал врасплох вратаря противников. Добавим, что до этого на счету Депая уже был забитый мяч и результативная передача.
Матч «Лион» - «Тулуза» закончился со счетом 4:0.
Memphis Depay. What a strike 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0de5kjVcFy— SportsJOE (@SportsJOE_UK) 12 березня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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