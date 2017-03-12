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Милевский отдал голевую передачу в матче против Тюмени

Украинский форвард вышел на замену во втором тайме и помог своей команде отыграться

  • 12.03.2017 20:20
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ФК Тосно
© ФК Тосно

Нападающий «Тосно» Артем Милевский помог своей команде заработать очки в матче 26-го тура ФНЛ против «Тюмени».

Украинец вышел на замену на 62-й минуте при счете 0:2, а в компенсированное время отдал голевую передачу на Александра Макарова, который забил свой второй гол в матче и сравнял счет – 2:2.

«Тосно» увеличил преимущество от преследователей и продолжает борьбу за выход в РФПЛ.

Источник — Sport.ua

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