Ливерпуль выиграл у Бернли, пропустив в дебюте матча

Чемпионат Англии. 28-й тур
«Ливерпуль» – «Бернли» – 2:1
Голы: 0:1 – 7 Барнс, 1:1 – 45 Вейналдум, 2:1 – 61 Джан.
«Ливерпуль» – Миньоле, Клаван, Матип, Клайн, Милнер, Лаллана, Джан, Коутиньо (Вудберн, 60), Вейналдум, Мане, Ориги (Лейва, 79).
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд (Брэйди, 73), Бартон, Хендрик, Арфилд (Аджей, 90), Барнс, Грэй (Воукс, 80).
Предупреждения: Ми (37), Бартон (58), Джан (63), Лаллана (87).
Источник — Sport.ua
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