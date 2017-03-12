Ливерпуль выиграл у Бернли, пропустив в дебюте матча

НАМ НЕ ВТОРОЙ ШЕВЧЕНКО НУЖЕН !!!!!! НАМ НУЖЕН ВТОРОЙ ЛОБАНОВСКИЙ !!!!!!!!!!!!!!

А гравці Динамо не відпрацьовують штрафні удари, вони судячи по грі взагалі не тренуються, а нахе...

А где умники, которые говорили что Шахтар сольет чтоб Зоря 3 очка взяла? Не парьтесь так, с такой...

Шахтер с победой. Шевченко игрок матча.

После Динамо игра Шахтёра как бальзам на душу.

- Да Заре Действительно не хватает 2-3 классных игроков, и тогда Шахтер тек как с..чка... при вид...

не замерзнут в Киеве) пуканы аж пригорают