Шальке разгромил Аугсбург, Коноплянка вышел на замену

Чемпионат Германии. 24-й тур
«Шальке-04» – «Аугсбург» – 3:0
Голы: 1:0 – 4 Бургшталлер, 2:0 – 29 Бургшталлер, 3:0 – 34 Калиджури.
«Шальке-04» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац (Аого, 77), Керер, Настасич, Бенталеб, Гайс, Калиджури (Шопф, 64), Майер, Бургшталлер (Коноплянка, 84), Шупо-Мотинг.
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Стафилидис, Верхаг, Ляйтнер, Кор, Качар, Халил Алтынтоп (Макс, 77), Шмид (Тайгль, 46), Гу Чжа Чхоль, Бобадилья (Чжи Дон Вон, 40).
Предупреждения: Хеведес (31), Бенталеб (57), Аого (78).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.