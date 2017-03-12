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Шальке разгромил Аугсбург, Коноплянка вышел на замену

Гвидо Бургшталлер отметился дублем

  • 12.03.2017 20:04
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schalke04.de
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Чемпионат Германии. 24-й тур

«Шальке-04» – «Аугсбург» – 3:0
Голы: 1:0 – 4 Бургшталлер, 2:0 – 29 Бургшталлер, 3:0 – 34 Калиджури.

«Шальке-04» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац (Аого, 77), Керер, Настасич, Бенталеб, Гайс, Калиджури (Шопф, 64), Майер, Бургшталлер (Коноплянка, 84), Шупо-Мотинг.
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Стафилидис, Верхаг, Ляйтнер, Кор, Качар, Халил Алтынтоп (Макс, 77), Шмид (Тайгль, 46), Гу Чжа Чхоль, Бобадилья (Чжи Дон Вон, 40).

Предупреждения: Хеведес (31), Бенталеб (57), Аого (78).

Источник — Sport.ua

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