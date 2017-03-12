Польский форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик отметился 20-м мячом в чемпионате Бельгии. 25-летний нападающий забил гол на 36-й минуте матча с «Васланд-Бевереном» и был заменен во втором тайме.
Напомним, Теодорчик принадлежит киевскому «Динамо», а в «Андерлехте» играет на правах аренды.
Лукаш Теодорчик возглавляет гонку бомбардиров бельгийского первенства, опережая ближайшего конкурента на 5 голов.
«Андерлехт» — «Васланд-Беверен» — 3:0
Голы: Бруно (3), Теодорчик (36), Мбоджи (41)
2-0 ŁUKASZ TEODORCZYK! His 20th league goal of the season! #AndWbe pic.twitter.com/yi0TzzI6GC— Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) 12 березня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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