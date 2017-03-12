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Лукаш Теодорчик забил 20-й гол в чемпионате Бельгии

Польский нападающий отличился в матче с «Васланд-Бевереном»

  • 12.03.2017 19:45
  • 334 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик

Польский форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик отметился 20-м мячом в чемпионате Бельгии. 25-летний нападающий забил гол на 36-й минуте матча с «Васланд-Бевереном» и был заменен во втором тайме.

Напомним, Теодорчик принадлежит киевскому «Динамо», а в «Андерлехте» играет на правах аренды.

Лукаш Теодорчик возглавляет гонку бомбардиров бельгийского первенства, опережая ближайшего конкурента на 5 голов.

«Андерлехт» — «Васланд-Беверен» — 3:0
Голы: Бруно (3), Теодорчик (36), Мбоджи (41)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    fatalistua
      fatalistua, 12.03.2017 19:53
    0
    "Не сыпь мне соль на рану не говори навзрыд..."
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    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 12.03.2017 19:57
    0
    Правильно что ушел, видно есть потенциал, которого Динамо почему то не смогло раскрыть
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