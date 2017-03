Польский форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик отметился 20-м мячом в чемпионате Бельгии. 25-летний нападающий забил гол на 36-й минуте матча с «Васланд-Бевереном» и был заменен во втором тайме.

Напомним, Теодорчик принадлежит киевскому «Динамо», а в «Андерлехте» играет на правах аренды.

Лукаш Теодорчик возглавляет гонку бомбардиров бельгийского первенства, опережая ближайшего конкурента на 5 голов.

«Андерлехт» — «Васланд-Беверен» — 3:0

Голы: Бруно (3), Теодорчик (36), Мбоджи (41)

2-0 ŁUKASZ TEODORCZYK! His 20th league goal of the season! #AndWbe pic.twitter.com/yi0TzzI6GC