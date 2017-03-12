Заря билась, но не смогла отобрать очки у Шахтера

В заключительном матче второго мартовского тура УПЛ луганская «Заря» дебютировала в Харькове в качестве принимающей стороны, а в соперниках был донецкий «Шахтер», для которого первая столица стала очередным временным пристанищем. Даже за газон стадиона «Металлист» ныне отвечают агрономы «оранжево-черных». Вот и попробуйте тут не запутаться, кто с юридической точки зрения выступал хозяином, а кто – гостем.

Лишний раз говорить об отсутствии в стартовом составе квинтета арендованных не будем (тема и так заезженная), но Юрию Вернидубу пришлось поломать голову, чтобы собрать мозаику. В старте «Шахтера» все было привычно и предсказуемо.

Лидер украинского чемпионата сразу показал, что в поддавки играть, как предполагали некоторые после неожиданности в Кропивницком, не собирается. «Горняки» чертили свои комбинации и старались много бить по воротам «белых». Последние много играли вперед, вот только в том смысле, что избавлялись от мяча за счет длинных передач, лишь бы не потерять его на своей половине. Симптом очень неприятный. Не пропустив в дебюте, дальше луганчане освоились.

«Шахтер» прибавил, так что игровые качели снова качнулись в пользу дончан. Правда, счет оставался прежним. У прострела Исмаили не оказалось адресата, с ударом Тайсона голкипер не без трудностей, но справился. «Горняки» при позиционных атаках теперь располагались на чужой половине вдесятером. «Заря» снова выстояла и стала налаживать контригру. Юрий Вернидуб в середине первого тайма очень нервничал.

Интуиция специалиста не подвела, ведь на 26-й минуте его команда оказалась в числе отстающих. На высокий навес Марлоса от лицевой откликнулся не самого гуливерского росточка Бернард и головой вколотил мяч под перекладину – 0:1. Далеко не бразильский гол, но от этого не менее красивый.

Дальше играть от обороны от «Зари» никто не требовал, нужно было перестраиваться и искать свое счастье в атаке. Легко сказать, но непросто сделать. Атаковать продолжал «Шахтер», забил второй мяч, но его не зафиксировали из-за офсайда. Жесткий прессинг в исполнении хозяев несколько озадачил гостей, но и только. Правда, на 42-й минуте «Заря» имела великолепный шанс отыграться. Опанасенко выскочил один на один под углом и поспешил с ударом.

На стартовых минутах второго тайма складывалось впечатление, что «Шахтер» решил сыграть на сохранение. Мощная атака с завершающим ударом Исмаили с позиции центрального полузащитника разрушила это внутренне ощущение. Счет не стал 0:2 только благодаря Шевченко. Один выпад потушил активность «Зари».

На 58-й минуте после плотного удара Тайсона мяч попал в перекладину, а когда после красивых «ножниц» Бланко-Лещука он таки оказался в сетке ворот, судейская бригада зафиксировало у аргентинца положение «вне игры». На исходе игрового часа «Заря» нанесла первый точный удар по воротам соперника, и счет стал 1:1. После подачи углового в исполнении Калитвинцев пришедший на стандарт Бланко-Лещук не справился с опекой Харатина. Опорный хавбек показал, как умеет бить головой с ближней штанги точно в дальний угол.

Две команды из футбольного Донбасса за все предыдущие годы ни разу не сыграли вничью в рамках национального чемпионата. Сегодня этот ноль из статистики вполне мог исчезнуть. Соперники играли на встречных курсах, а время уходило.

Паулу Фонсека не рискнул концовку провести в два нападающих, выпустив одного аргентинца вместо второго. С Феррейрой на острие «шахтеры» таки пошли вперед за победой. Заполнился дальний удар Степаненко и последовавший за ним слишком сильный прострел Исмаили. Замыкающих было двое, но в паре шагов от траектории прохождения мяча. В следующей атаке Шевченко по-хоккейному ногой отбил мяч после расстрельного удара Алана Патрика. Угловой пошел выполнять Срна, а адресатом стал Малышев – 1:2.

Аж четыре компенсированные минуты отыграться «Заре» не помогли.

Сергей СЕМЕНОВ



«Заря» (Луганск) - «Шахтер» (Донецк) - 1:2 (0:1)

Игорь Харатин, 60 - Бернард, 26, Максим Малышев, 88

«Заря»: Алексей Шевченко, Игорь Харатин (Артем Гордиенко, '73), Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Владислав Калитвинцев, Паулиньо (Гегам Кадымян, '80), Джаба Липартия (Желько Любенович, '46), Игорь Чайковский, Бонавентуре Деннис

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Виктор Коваленко (Максим Малышев, '71), Ярослав Ракицкий, Бернард (Алан Патрик, '84), Дарио Срна, Ромеро Марлос, Тарас Степаненко, Тайсон, Густаво Бланко-Лещук (Факундо Феррейра, '76)

Игорь Харатин, 40. Игорь Чайковский, 44. - Дарио Срна, 22. Александр Кучер, 78. Тайсон, 90+2.



Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)



Удары (в створ): 4 (1) - 12 (8)

Угловые: 6 - 8

Оффсайды: 7 - 4



ЗАРЯ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.