Барселона минимально уступила Депортиво

Чемпионат Испании. 27-й тур
«Депортиво» – «Барселона» – 2:1
Голы: 1:0 – 40 Хоселу, 1:1 – 46 Суарес, 2:1 – 74 Бергантиньос.
«Депортиво» – Люкс, Аррибас, Альбентоса, Наварро, Хуанфран (Лауре, 86), Бергантиньос, Борхес, Фажр, Гама (Какута, 71), Хиль (Чолак, 62), Хоселу.
«Барселона» – тер Стеген, Маскерано, Пике, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 58), Серджи Роберто, Денис Суарес (Пако Алькасер, 77), Бускетс, Туран (Иньеста, 58), Месси, Суарес.
Предупреждения: Наварро (14), Хоселу (36).
Источник — Sport.ua
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