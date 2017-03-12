Алексей ЧИЧИКОВ: «Постоянно отрабатываем штрафные на тренировках»

Нападающий крипивницкой «Звезды» Алексей Чичиков прокомментировал победу над «Динамо» (2-0):

- Были определенные задачи и тактика на игру, и мы их выполнили! Эмоции, конечно, самые лучшие, ведь мы не каждую игру выигрываем, а тем более - у «Динамо»! Поздравляю всех болельщиков и город Кропивницкий!

- «Звезда» забила два похожих гола со штрафных. Команда отрабатывает эти удары на тренировках? Потому что оба стандарта были исполнены очень технично!

- Нам повезло, что было очень близкое расстояние до ворот, к тому же наших 3-4 игрока встали в стенку еще к 4-5 игрокам «Динамо», тем самым закрыв полную видимость вратарю. А забить уже было дело техники. Да, наши ребята постоянно отрабатывают удары на тренировке, по тому я не удивлен такому их исполнению.

- Команда прежде всего очень надежно и дисциплинированно отыграла в обороне. Это было главной установкой на игру от тренерского штаба?

- Конечно, с таким соперником не должно было быть недооценки, мы понимали, что прежде всего нужно будет грамотно обороняться и насытить центр поля. Думаю, у нас получилось это сделать, ведь каждого нашего игрока страховал еще один игрок. Ну и ждали своего шанса что б выбегать в контратаки, что очень не плохо получилось!

- Частенько получалось убегать от защитников новичку Эсеоле, который к тому же и заработал оба результативных штрафных. Можно считать, что достойная замена ушедшему Артему Фаворову уже найдена?

- Я бы не стал сравнивать этих двух игроков, ведь у них разные позиции и разный стиль игры. А Эсеола себя сегодня хорошо показал.

- Какие ожидания от второго этапа чемпионата? По сути, вторая 6-ка практически лишена интриги…

- Пока сложно сказать, дальше будет видно. В любом случае, мы будем играть и ставить перед собой цель побеждать в каждом матче, а также радовать наших болельщиков. Ничего другого нам просто не остается.

Александр НАГОЛЮК