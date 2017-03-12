Украинский хавбек «Генка» Руслан Малиновский отметился забитым мячом и результативной передачей в матче чемпионата Бельгии против «Вестерло» (4:0).
Напомним, несколько дней назад в матче Лиги Европы против «Гента» Малиновский также записал в свой актив 2 очка по системе «гол+пас».
Источник — Sport.ua
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