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Малиновский забил гол и отдал голевую передачу в матче с Вестерло

Украинский полузащитник «Генка» принял участие в разгроме «Вестерло»

  • 12.03.2017 18:59
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  • 5 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Генка» Руслан Малиновский отметился забитым мячом и результативной передачей в матче чемпионата Бельгии против «Вестерло» (4:0).

Напомним, несколько дней назад в матче Лиги Европы против «Гента» Малиновский также записал в свой актив 2 очка по системе «гол+пас».

Источник — Sport.ua

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