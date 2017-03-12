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Тоттенхэм
6:0
12.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Миллуолл — 6:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Миллуолл»

  • 12.03.2017 20:57
  • 81 просмотров
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В матче 1/4 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Миллуолл» разгромную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Лондона.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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