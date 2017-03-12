Интер не оставил камня на камне от Аталанты, отгрузив 7 мячей

Чемпионат Италии. 28-й тур
«Интер» – «Аталанта» – 7:1
Голы: 1:0 – 17 Икарди, 2:0 – 23, пенальти Икарди, 3:0 – 26 Икарди, 4:0 – 31 Банега, 5:0 – 34 Банега, 5:1 – 42 Фройлер, 6:1 – 52 Гальярдини, 7:1 – 67 Банега.
«Интер» – Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Кондогбиа, Банега (Жоау Мариу, 70), Медель, Кандрева, Гальярдини, Перишич (Эдер, 82), Икарди (Паласио, 77).
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Зуканович, Кессиэ (Бастони, 61), Куртич, Спинаццола (Д'Алессандро, 69), Гомес (Мунье, 61), Фройлер, Конти, Петанья.
Предупреждения: Толои (15), Бериша (23), Зуканович (25), Икарди (28), Ансальди (61), Куртич (71), Гальярдини (76).
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«Фиорентина» – «Кальяри» – 1:0
Гол: 1:0 – 90 Калинич.
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Томович (Санчес, 66), Родригес, Астори, Кьеза, Валеро, Весино, Тельо, Бернардески (Бадель, 80), Сапонара (Иличич, 66), Калинич.
«Кальяри» – Биттенкур, Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру (Мианге, 46), Дессена, Тахцидис, Ионицэ (Падоин, 85), Барелла, Жоао Педро (Сау, 73), Боррьелло.
Предупреждения: Томович (56), Астори (61), Мианге (77).
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«Сассуоло» – «Болонья» – 0:1
Гол: 0:1 – 58 Дестро.
«Сассуоло» – Консильи, Гаццола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Пеллегрини (Миссироли, 67), Аквилани (Рагуза, 63), Данкан, Берарди, Матри (Йеммелло, 78), Политано.
«Болонья» – Миранте, Торосидис (Крафт, 72), Майетта, Хеландер, Масина, Донса (Вивиани, 56), Пульгар, Джемаили, Верди, Дестро, Ди Франческо (Крейчи, 79).
Предупреждения: Каннаваро (25), Хеландер (34), Берарди (41), Дестро (59), Политано (60), Ди Франческо (64), Торосидис (64), Масина (82).
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«Пескара» – «Удинезе» – 1:3
Голы: 0:1 – 20 Сапата, 0:2 – 51 Янкто, 0:3 – 55 Терео, 1:3 – 83 Мунтари.
«Пескара» – Биссарри, Дзампано, Стендардо (Форназье, 7), Бово, Бираги, Бруно, Мемушай, Верре (Мунтари, 46), Бенали, Черри, Митрицэ (Кастанос, 64).
«Удинезе» – Карнезис (Скуффет, 79), Видмер, Ларангейра, Анджелла, Самир, Агеманг-Баду, Хадльвредссон (Кумс, 70), Янкто, де Пауль, Сапата, Терео (Силва, 73).
Предупреждения: Хадльвредссон (35), Бруно (39), Ларангейра (43), Бово (52), Силва (86), де Пауль (90).
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«Кьево» – «Эмполи» – 4:0
Голы: 1:0 – 22 Инглезе, 2:0 – 40 Пеллиссье, 3:0 – 75 Бирса, 4:0 – 89 Цесар.
«Кьево» – Соррентино, Каччаторе, Сполли, Цесар, Гобби, Кастро, Радованович, Хетемай (Депаоли, 89), Бирса (Кийине, 84), Пеллиссье (Бастьен, 72), Инглезе.
«Эмполи» – Скорупски, Лорини, Беллуши, Коста, Паскуаль, Крунич, Эль-Хаджи, Кроче, Эль-Каддури (Марилунго, 81), Пуччарелли (Димарко, 59), Маккароне (Тьям, 53).
Предупреждение: Эль-Хаджи (55).
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«Наполи» – «Кротоне» – 3:0
Голы: 1:0 – 32, пенальти Инсинье, 2:0 – 66, пенальти Мертенс, 3:0 – 70 Инсинье.
«Наполи» – Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Стринич, Рог (Зелиньски, 55), Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Паволетти (Мертенс, 62), Инсинье (Джаккерини, 72).
«Кротоне» – Кордац, Сампиризи, Дюсен (Куомо, 87), Феррари, Мартелла, Роден, Капецци, Крисетиг (Барберис, 71), Стоян, Тротта (Акости, 79), Фальчинелли.
Предупреждения: Рог (27), Мартелла (42), Крисетиг (54), Феррари (87).
Источник — Sport.ua
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