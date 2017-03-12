Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение в матче с кропивницкой «Звездой» (0:2).

«Хочу только поздравить «Звезду» с заслуженной победой. Мы играли плохо, нам нет оправданий.

Не буду говорить о качестве поля или о чем-то другом. Сыграли плохо и в атаке, и в обороне, и в полузащите – везде. Еще раз повторюсь, что «Звезда» заслуженно победила, с чем я их и поздравляю», - сказал Ярмоленко.