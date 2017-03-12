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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поздравляю Звезду с заслуженной победой»

Полузащитник «Динамо» – о сенсационном поражении в Кропивницком

  • 12.03.2017 18:11
  • 793 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение в матче с кропивницкой «Звездой» (0:2).

«Хочу только поздравить «Звезду» с заслуженной победой. Мы играли плохо, нам нет оправданий.

Не буду говорить о качестве поля или о чем-то другом. Сыграли плохо и в атаке, и в обороне, и в полузащите – везде. Еще раз повторюсь, что «Звезда» заслуженно победила, с чем я их и поздравляю», - сказал Ярмоленко.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Саня I
      Саня I, 12.03.2017 18:14
    0
    И пойдут сегодня в SKYБар горе заливать
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    Сергей Герасимов
    online
      Сергей Герасимов, 12.03.2017 18:23
    -2
    Овечка Доли покрась прическу.
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    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 12.03.2017 18:25
    +5
    Ну хоть один честно признался что команда играла отвратительно,а то Ребров всегда говорит:"Мне не в чем упрекнуть своих игроков они старались сегодня на поле".Видна твоя работа Серёжа уже,так и Зоря может потеснить вас со 2-го места!!!
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