Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение в матче с кропивницкой «Звездой» (0:2).
«Хочу только поздравить «Звезду» с заслуженной победой. Мы играли плохо, нам нет оправданий.
Не буду говорить о качестве поля или о чем-то другом. Сыграли плохо и в атаке, и в обороне, и в полузащите – везде. Еще раз повторюсь, что «Звезда» заслуженно победила, с чем я их и поздравляю», - сказал Ярмоленко.
Источник — ФК Динамо Киев
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