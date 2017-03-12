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Кубок Англии. Тоттенхэм разгромил Миллуолл и вышел в полуфинал

Лондонцы отгрузили противнику шесть «сухих» голов

  • 12.03.2017 17:55
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Кубок Англии. 1/4 финала

«Тоттенхэм» – «Миллуолл» – 6:0
Голы: 1:0 – 31 Эриксен, 2:0 – 41 Сон Хын Мин, 3:0 – 54 Сон Хын Мин, 4:0 – 72 Алли, 5:0 – 79 Янссен, 6:0 – 90 Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» – Ворм, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Ваньяма (Сиссоко, 78), Дайер, Уинкс, Алли (Янссен, 74), Сон Хын Мин, Кейн (Эриксен, 10).
«Миллуолл» – Кинг, Уэбстер, Купер, Крэйг, Уильямс, Уоллес (Фергюсон, 70), Томпсон (Бутчер, 46), Каммингс, Грегори, Морисон (Оньединма, 58), О`Брайен.
Предупреждение: Уоллес (43).

Источник — Sport.ua

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