Кубок Англии. Тоттенхэм разгромил Миллуолл и вышел в полуфинал

Кубок Англии. 1/4 финала
«Тоттенхэм» – «Миллуолл» – 6:0
Голы: 1:0 – 31 Эриксен, 2:0 – 41 Сон Хын Мин, 3:0 – 54 Сон Хын Мин, 4:0 – 72 Алли, 5:0 – 79 Янссен, 6:0 – 90 Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» – Ворм, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Ваньяма (Сиссоко, 78), Дайер, Уинкс, Алли (Янссен, 74), Сон Хын Мин, Кейн (Эриксен, 10).
«Миллуолл» – Кинг, Уэбстер, Купер, Крэйг, Уильямс, Уоллес (Фергюсон, 70), Томпсон (Бутчер, 46), Каммингс, Грегори, Морисон (Оньединма, 58), О`Брайен.
Предупреждение: Уоллес (43).
Источник — Sport.ua
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