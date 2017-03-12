МАТВИЕНКО: «Хочу привлечь внимание со стороны сборной и Шахтера»

Защитник львовских «Карпат» Николай Матвиенко прокомментировал победу над «Волынью» (2-1), а также рассказал о своих перспективах в новом клубе.

- Побеждать всегда приятно, а тем более - в дерби! Плюс ко всему, эта победа помогла нам наконец-то покинуть зону вылета, что не может не радовать. По игре могу сказать, что мы мощно начали первый тайм, создали несколько хороших моментов и забили гол. Когда забили второй, то почему-то немного расслабились, и это привело к голу в наши ворота. Но, тем не менее, смогли довести матч до победы.

- Как ты себя ощущаешь в новом клубе? За три сыгранных матча ты получил много лестных оценок от украинских журналистов и комментаторов.

- Ощущаю себя очень хорошо, ребята меня здорово приняли, многих знаю ещё по выступлениям за сборную. Поэтому, у меня все нормально. А по поводу оценок, приятно конечно, когда тебя хвалят.

- Уже можно с уверенностью сказать, что решение уйти в аренду стало для тебя правильным в плане карьерного роста?

- Уверен на 100%, что на данном этапе это правильное решение! Игровая практика в Премьер-Лиге и полезный опыт мне будет очень полезен.

- Какая твоя главная цель на время аренды в «Карпатах»? Попытаться обратить на себя внимание тренерского штаба сборной?

- Сейчас моя цель - помогать «Карпатам» добиваться побед! Но, конечно, хотелось бы привлечь внимание со стороны сборной и «Шахтера».

- Какими видишь перспективы львовского клуба на второй этап чемпионата?

- Пока что наша цель - выходить и побеждать в ближайшем матче. С таким настроем, думаю, все у нас будет нормально.

Александр НАГОЛЮК