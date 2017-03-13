В четверг, 9 марта, гостем Sport.ua стал главный редактор еженедельника «Футбол» и член Исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков. Вашему вниманию предлагаем продолжение интервью со спортивным журналистом, первая часть беседы — здесь

— Как вы оцениваете работу Владимира Генинсона на посту президента УПЛ? Согласны с критикой в его адрес?

— Смотря с какой критикой. Нужно, наверное, по пунктам разбирать. В принципе я очень позитивно отношусь к нему. Лучшее свидетельство того, что он работает, стремится что-то сделать — позиция клубов. Я не встречал сведеней о том, что у него были стыки с какими-то клубами, что кто-то хотел бы поменять руководство Премьер-лиги. У нас такое отношение к футболу: мы все хотим большего. Мы все жутко недовольны, наблюдая пустые трибуны. Мы все жутко недовольны тем, что в большинстве наших матчей такая телевизионная картинка, что просто тошнит, честно говоря, не хочется футбол смотреть и переживать. То есть происходит продолжающееся падение интереса к отечественному футболу. Премьер-лига, безусловно, разделяет ответственность за все происходящее, она находится в этом процессе — и негативный отсвет, разумеется, падает на нее тоже. Сейчас очень сложно изыскать что-то позитивное. Почему сейчас выступления первой сборной Украины для нас жизненно важны? Потому что это глоток свежего воздуха, позитивных эмоций. Это та необходимая прививка, которую мы делаем против уныния и депрессии. У нас действительно очень мало поводов для радости. У нас по еврокубкам такой кошмарный прогноз... Я лето, когда наши клубы будут проходить квалификацию, ожидаю с легким ужасом, потому что сильнее наши клубы не становятся, им не из чего становиться сильнее.

— Было худшее выступление за последние десять лет в нынешнем сезоне. Неужели дальше будет хуже?

— Мы можем не пройти в группы. Разумеется, «Ворскла» и «Александрия» выступить хуже не могли. Разумеется, мы даже испытали оптимизм по поводу «Зари». Хотя в итоге она набрала те же два очка, которые ей и предсказывали. Другой вопрос — что она продемонстрировала уровень игры выше, чем от нее ожидали. «Шахтер» наколотил достаточно очков прежде всего на групповой стадии Лиги Европы, но и он сам потерпел серьезную аварию — проиграл два своих самых важных матча в сезоне, это два непоправимых поражения. Если еще одно такое произойдет, условно говоря, в Кубке Украины — можно будет уже с полной ответственностью говорить о провальном сезоне со стороны донецкого «Шахтера» и крайне неудовлетворительном выступлении команды Паулу Фонсеки.

«Динамо» — отдельная тема. Для «Динамо» любое место, кроме первого — действительно серьезная неудача — в чемпионате, особенно в нынешнем. Разумеется, ни в какие ворота не лезут пять туров из шести, которые команда провела в групповом турнире Лиги чемпионов. Мы понимаем, что в какой-то степени это адекватный уровень нынешнего «Динамо». Сильнее ему становиться не из чего, команда переживает свои проблемы. Но в то же время мы хотим совершенно иного — побед. Когда произошел этот чудесный матч с «Бешикташем», мы не могли не задаться вопросом: «Ребята, где же мы раньше были? Почему мы так все время не играли, почему не поборолись за выход из группы?». Тем не менее, в целом пять с половиной баллов, которые заработала Украина — очень мало для нас. Если мы пройдемся по клубам, то в целом получится, что «Заря» явила чуть ли не самую оптимистичную картинку среди всех. А я боюсь, что может быть хуже.

— Ситуация с Макаренко. «Динамо» предложило новый контракт, условия Женю не устроили — итоге Макаренко без клуба до лета, судя по всему. Непонятно, кто в этой ситуации был прав, а кто виноват. Как вы считаете, в таких взаимоотношениях клубы должны находить общий язык? Кто проиграл в этой ситуации?

— Прежде всего проиграл Макаренко, безусловно. Он ведь разорвал отношения с «Динамо». У него было достаточно времени во время трансферного окна для того, чтобы устроить свою судьбу. Но, по всей видимости, он нигде не нашел контракт на условиях, которые его устроили. Ни один футболист не будет добровольно соглашаться на полугодичную паузу, сидеть без ничего и ждать у моря погоды. На мой взгляд, то ли Макаренко, то ли его советники переоценили его способности, рыночный спрос на данного футболиста. Киевское «Динамо», понятное дело, без Макаренко не загнется, и в какой-то степени решило этот вопрос, подписав Кадара,

— О переоценке. Зозуля говорил, что в «Бетисе» его зарплата в четыре раза ниже, чем была в «Днепре». Можно ли говорить, что для ведущих игроков, которые представляют сборную страны, зарплаты в Украине в три-четыре раза выше?

— Да, я считаю, что у нас были неприлично большие зарплаты, которые совершенно не соответствуют уровню нашего футбола, уровню развития нашего государства. Это мыльный финансовый пузырь нашего футбола, который надулся благодаря конкуренции, благодаря участию энтузиастов, меценатов, которые были хозяевами клубов и устроили гонку финансовых вооружений. Возможно, свою роль в этом сыграл лимит на легионеров, благодаря чему украинские футболисты смогли получить огромные зарплаты. Но легионеры у нас тоже не бедствовали. Я считаю, что зарплат четыре миллиона на украинском рынке быть не должно. Сейчас происходит вполне здоровый процесс, что называется сокращением расходов клубов. Неслучайно у нас Первая лига выглядит более благополучно по многим показателям, нежели Премьер-лига.

— Что делать «Динамо» с контрактом Ярмоленко, который подписывали в надежде на успешную продажу Андрея, а сейчас это, возможно, бюджет той же «Зари»?

— Страдать. А что делать? А обязательства нужно выполнять. Если ты не выполняешь обязательства — о тебе идет нехорошая слава по всему миру, игроки тебя будут просто игнорировать. Но при этом «Динамо», безусловно, должно выдерживать курс на подготовку собственных кадров. Нет, не без точечного усиления со стороны. Думаю, без этого обойтись не удастся, приход Пантича и Кадара тому пример. За них не платили больших денег, и они далеко не самые высокооплачиваемые игроки киевского «Динамо», насколько я понимаю. Но, разумеется, ни в коем случае нельзя вести речь о невыполнении своих обязательств. На мой взгляд, был вполне нормальный процесс с Макаренко, когда ему сказали: «Оставайся, пожалуйста, только урежем». Не знаю, как там обстоят дела с Ярмоленко, надеются ли его все-таки продать и получить какую-то прибыль. Думаю, что надеются. Думаю, там идет свой рабочий процесс. Как обычно, он трехсторонний: клуб, игрок и возможный покупатель со стороны.

— Сайт Tribuna.com сделал с вами интервью, которое вы запретили опубликовывать. Что там было такого, чего вы побоялись?

— Общее настроение. Я прочитал — мне не понравилось. Считайте, что я в этом виноват. Я говорил, а потом посмотрел и подумал, что и читателю это не будет интересно, да и мне самому не очень приятно будет это читать.

— Это единичные случай или такое бывает часто?

— Единичный случай.

— Вы не будете потом отказываться от своих слов?

— Здесь сложнее отказаться, здесь же я нахожусь в прямом эфире. А там я воспользовался своим правом.

— Топ-5 веселых футбольных историй от Артема Франкова...

— Ну вы даете, это же нужно сразу вспомнить. Самая веселая история вчера произошла — с пенальти в ворота ПСЖ. Топ-5 давайте отложим, это нужно статью писать на эту тему.

— Давайте одной ограничимся. Или тоже с ходу сложно?

— Недавно вспоминал... Эмоциональная память у меня гораздо сильнее, чем просто память. События, которые связаны с действительно серьезными переживаниями, врезаются в память очень четко. Так мне запомнился спецназовец в Черногории, когда мы там выиграли 4:0, а я его обнял после матча. Это было действительно хорошо.

А вообще-то я достаточно тесно общаюсь с тренерами, футболистами, держу в душе правило, что слишком сближаться достаточно опасно, потому что придется потом пренебрегать своим профессиональным долгом, держать в себе какую-то информацию и т.д. У меня есть друзья среди футболистов, тренеров, с которыми я поддерживаю очень теплые, тесные отношения и которыми очень дорожу. Но, в целом, я не из тех, кто может рассказать достаточно много чисто футбольных баек. Я подумаю на эту тему.

— Общался с вашим тезкой Милевским, он тоже по отношению к вам говорил с щадящим психоанализом, скажем так. По слухам, Артем должен сейчас украинскому банку деньги. Свою последнюю машину, которую он разбил в Турции, он покупал, взяв кредит, и так его и не выплатил, его сейчас разыскивают банковские работники. Действительно ли это правда? Слышали ли вы что-то об этом?

— Нет, честно, не слышал. Но история интересная, безусловно. Встречу — спрошу.

— Вопрос от нашего пользователя по поводу реформ в украинском футболе. Можно ли сейчас говорить об объединенном чемпионате с Польшей или с Венгрией (как, по слухам, планировалось с Россией)? Может ли это положительно повлиять на украинский клубный футбол? Уровень УПЛ приближается к чемпионату Польши, не считая грандов. Что нам может дать это объединение?

— Я бы сказал, что средний уровень чемпионата Польши уже нашему не уступит. А там еще побольше людей на трибуны ходят. Более того, финансовая ситуация там на порядок здоровее. Это касается заработков клубов, заработков лиги. Польская лига, насколько я знаю — одна из наиболее развивающихся. Она заключила очень неплохие телевизионные контракты, имеет хорошие спонсорские соглашения. Так что нам у них есть, чему поучиться. Что касается объединиться с поляками или с куда более слабой венгерской лигой, честно говоря, не понимаю смысла в этом. Например, меня клубный венгерский футбол не интересует ни в каком виде как болельщика. Как журналист я определенный интерес испытываю, в еврокубках с этими клубами сталкиваюсь. Но это действительно не уровень. Я бесконечно уважаю венгерский футбол в целом, золотую команду 50-х годов. Разумеется, я назову ее состав, перечислю легенд венгерского футбола, поговорю о венграх 60-х, 70-х, 80-х годов, поздравлю венгров с возвращением на высокий уровень и с достаточно успешным выступлением на Евро-2016, но это не делает их клубы привлекательнее. Поэтому разговоров на эту тему нет и быть не может.

Почему мы говорили о создании общей лиги с Россией? Во-первых, возвращение к советскому футболу, по которому определенная ностальгия присутствует. Возвращение старого соперничества, которое даже у молодых болельщиков вызывает некие эмоции, а именно противостояние «Динамо» (Киев) — «Спартак» (Москва). И, безусловно, привлечение денег, которых в России намного больше, чем у нас. Вот, о чем мы говорили. То есть были вполне материальные соображения в пользу той лиги. Но забыли об этом проекте по известным причинам.

Смотреть в другую сторону? Я не уверен, что всех начало бы сильно возбуждать соперничество «Динамо» и «Шахтера» с «Легией», с «Лехом» и т.д. Более того, что это полякам было бы интересно. Так что, думаю, давайте все-таки соблюдать принцип: одна страна — один чемпионат, и посматривать на сторону только в том случае, если вопрос станет ребром и куш будет стоить того, чтобы за него бороться.

— Эмоциональный спич и просьба к вам как члену Исполкома ФФУ от Владимира Копяка: «В чемпионате Одесской области среди юношей в октябре 2016 года во время игры арбитра матча избил тренер команды «Штурм» (Ширяево) Иван Шелест. Федерация футбола Одесской области отказалась рассматривать этот вопиющий случай вандализма, тем более в присутствии детей! Арбитр был вынужден обратиться к руководству ФФУ. Но вот уже пятый (!) месяц ничего не рассматривается, одни отговорки, бумаги запустили по кругу — от одного чиновника к другому. По моему мнению, дело спускается на тормозах. А этот тренер продолжает тренировать пацанов и готовиться к участию в первенстве Украины с этим возрастом! Как Вы считаете — можно ли добиться наказания тренера за избиение судьи у нас в Украине? Заранее спасибо за ответ»...





— Я позвонил в Одессу по этой теме, сказали: «Он долго с нами работал, сейчас всюду от него исходит призыв по поводу этой конфликтной ситуации». Поверьте, той информацией владеют все инстанции, которым это нужно. Если там что-то того стоит — решение будет принято.

— Вопрос от нашего пользователя. Почему на официальном сайте ФФУ не публикуют полные тексты официальных решение Комитета по этике и честной игре. То же касается Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. Почему деятельность этих комитетов настолько засекречена? Какое к ним после этого может быть доверие со стороны общества?

— Я считаю, что действительно нужно публиковать все эти документы. Безусловно, в работе Комитета по этике и честной игре есть некоторые служебные подробности, которые не должны попадать на всеобщее обозрение. То есть не должны вестись онлайн-трансляции заседаний комитета, не все подробности расследований должны выноситься на всеобщее обсуждение и обозрение. Что касается решений, они так или иначе становятся известными. Почему всякий раз не выкладываются документы? В принципе нет такой практики. Может быть, это правильно было бы сделать. Думаю мы соберемся в новом составе комитета — и это будет один из тех вопросов, которые я поставлю. Мы действительно должны быть максимально открыты. Я считаю, что болельщики имеют право и должны знать, чем занимаются в Доме футбола.

— Пользователь спрашивает, в каком городе вы родились? И сразу хотелось бы спросить, какая у вас есть информация по поводу «Металлиста», на каком этапе становления новая команда?

— «Металлист 1925» проходит аттестацию, он планирует подаваться в профессионалы, то есть начинать выступать во Второй лиге, но это не «Металлист». С «Металлистом», который всем известен, который так замечательно играл и утрату которого мы переживаем, сложилась парадоксальная ситуация. Клуб «Металлист» по-прежнему формально существует. Сергей Курченко, находящийся за пределами Украины, хозяин этого клуба, не отказывался от него. Просто там нет профессиональной команды, что делает процесс странным, потому что клуб без профессиональной команды — по меньшей мере, странно. Будут ли реализованы еще какие-то футбольные проекты в Харькове и области? Возможно, но это вопрос будущего. Одно могу сказать: «Металлист 1925» — это не Александр Ярославский. Александр Ярославский в данном случае не осуществляет какой-то футбольные проект, который в ближайшем будущем можно было бы назвать возвращением «Металлиста». Конечно, ситуация с отсутствием команды крайне болезненна. И в какой степени «Металлист 1925» может заменить — не знаю. Насколько серьезный, денежный, основательный, долгосрочный проект? Здесь я могу только пожелать всяческих успехов тем, кто его реализует. Конечно, в Харькове должен быть большой футбол, большой футбол должен быть связан не только с донецким «Шахтером» или сборной Украины.

— Родились вы в Харькове, да?

— Совершенно верно, и 27 лет прожил там. Потом переехал в Киев.

— Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу перспектив наших футболистов, которые выступают в Бундеслиге, по персоналиям...

— Евгений Коноплянка недавно вышел на несколько минут. К сожалению, говорить о том, что он имеет достойную игровую практику в «Шальке», не приходится. Мы испытывали определенные надежды по поводу его перехода из «Севильи», потому что в «Севилье» стало ясно, что он не вписывается в схему, которую там реализует тренер Хорхе Сампаоли. Но, как видим, он не вписывается и в концепцию «Шальке» (Гельзенкирхен), к сожалению. Поэтому, возможно, нужно говорить о том, что вновь Коноплянке следует менять пристанище, искать команду, которая не только упиралась бы в недостатки Коноплянки как футболиста, но и наконец-то использовала бы его сильные стороны, и делала это наилучшим образом.Но у него были определенные просветы и в «Шальке», прежде всего это связано с выступлением в групповом турнире Лиги Европы. Но не идет пока, это очень плохо, это бьет по нашему футболу.

Денис Олейник, насколько я знаю, травмирован сейчас, он и близко не появляется в составе «Дармштадта».

Федецкий более-менее задействован, слава Богу. Хотя тоже хочется, чтобы он имел бОльшую игровую практику, прежде всего — в интересах сборной. Федецкому нужно будет выходить против хорватов, он нам нужен и жизненно важен.

Юрченко у нас остается на перспективу. К сожалению, у Владлена Юрченко ситуация осложнена тем, что вообще его команда валится сейчас со страшной силой. Поражение 6:2 от дортмундской «Боруссии» подчеркнуло это безобразие. Становление Юрченко как большого таланта затягивается, то есть от него уже ждешь зрелой игры в основе. Потому что, если нет — нужно тоже куда-то уходить, искать пристанище.

— Можно ли говорить, что это красноречивая иллюстрация уровня украинского футбола?

— Можно.

Лучше всех выглядит Евгений Селезнев в «Карабюкспоре». Это середняк чемпионата Турции, зато Селезнев играет постоянно, и пользуется абсолютным доверием руководства клуба. Можно говорить о том, что Шахов успешно выступает за ПАОК, по крайней мере, играет регулярно. Посмотрим, что будет с Малиновским. Он пережил очень тяжелую травму, фактически он переживает свое второе рождение в большом футболе. Но в целом я искренне жалею, что ни один наш футболист не может напомнить нам о тех славных временах, когда Андрей Шевченко пришел в «Милан» в 1999 году, с ходу вписался в состав чемпиона Италии, с ходу стал безусловным его лидером и одним из лучших нападающих мира. Вернее, он был таковым и в киевском «Динамо», а в «Милане» подтвердил это свое реноме. На протяжение нескольких лет «Милан» ассоциировался с Андреем Шевченко.

— Перенесемся на Пиренеи, начнем с Кравца...

— Два вещи. Во-первых, травма. Во-вторых, приход Адриана Рамоса, которому «Гранада« доверяет гораздо больше, это плохо. Хотя в целом Артем Кравец все-таки сыграл там неплохо. Другой вопрос — чтобы он не стал черной вдовой для клуба. Хотелось бы, чтобы «Гранада» сохранила прописку в Ла Лиге, иначе придется говорить о том, что Кравец ходил в «Штутгарт» — «Штутгарт» вылетел, Кравец ходил в «Гранаду» — «Гранада» вылетела. С такой репутацией потом сложно будет новый клуб найти.

— Ваше отношение к ситуации с Зозулей?





— Подобные вещи в футболе неуместны абсолютно, политики в футболе быть не должно, независимо от того, патриот он или нет. Не дело болельщиков — устраивать подобные акции. Безусловно, имела место ошибка представителя Романа, который не оценил возможные последствия позиции фанатов, политическую направленность клуба «Райо Вальекано». К сожалению, сама скандальная ситуация, то, как мы стали сочувствовать Роману, искренне желать ему продолжения карьеры заставило нас забыть об одном — что он толком не реализовал себя в «Бетисе», что его пребывание в «Бетисе» разочаровало как самого футболиста, так и тех, кто его туда приглашал, не говоря уже о болельщиках этого испанского клуба. Я за то, чтобы Роман искал клуб.

— Вы сказали. что Первая лига в плане финансового оздоровления выглядит более состоятельной, нежели Премьер-лига, да?

— Совершенно верно.

— Хотелось бы более развернутого ответа на этот вопрос, обоснования...

— Изначально многие клубы Первой и Второй лиг ориентировались на совершенно другие бюджеты, на совершенно другие цифры зарплат футболистов. Они изначально были более разумно устроены, поэтому они спокойнее, легче переживают это время. Сейчас клубы загибаются из-за старых долгов. Это ситуация «Днепра». Или можем вспомнить ситуацию «Металлиста», когда там резко закончились деньги — и фактически в долг начали набирать новую команду, потом еще одну новую команду. Кстати, долги так на том «Металлисте» и висят. Не знаю, на какой стадии находится рассмотрение дел, но претензий, насколько я понимаю, у бывших футболистов «Металлиста» более чем достаточно. Схожая ситуация в «Днепре». Подозреваю, что далеко не все идут в суд для того, чтобы решать свою проблему. Проблемы у «Волыни» опять нарисовались, несмотря на то, что она была допущена в исключительном порядке. Она не проходила аттестацию, но затем, когда у нее появилась возможность закрыть свои долги, ее допустили. В принципе было принято правильное, разумное решение, потому что «Волынь» действительно закрыла часть своих долгов. Но сейчас появились новые, насколько я понимаю, это большая проблема. Мы сейчас пытаемся избавиться от хвостов, а они тянут обратно. Разумеется, у клубов Первой и Второй лиг в большинстве своем подобных неприятностей просто нет. Именно это я и имею в виду, когда говорю о том, что ситуация в них более здоровая.

— Какие перспективы вернуть формат 16 команд в Премьер-лиге?

— Думаю, стопроцентные.

— Какие команды Первой лиги уже готовы, будут соответствовать требованиям Премьер-лиги?

— «Ильичевец» (Мариуполь) — лидер Первой лиги, без вопросов. У меня особая симпатия к клубу «Оболонь», стадион которого располагается в 300-х метрах от моего дома, поэтому я там дружу со многими. Я считаю, что по инфраструктуре, по уровню этот клуб должен претендовать на участие в Премьер-лиге.

Очень люблю черниговскую «Десну». Я люблю город Чернигов, а тут его «Десна» некоторое время играет на «Оболонь-Арене», опять-таки рядом со мной. Я с ними тоже тесно общаюсь, и тоже желаю им всяческих успехов, довести до ума наконец-то свой стадион имени Гагарина, реконструировать его под Премьер-лигу, и тоже серьезно на это претендовать.

«Черкасский Днепр» — клуб, который уже несколько сезонов демонстрирует хороший уровень и свои амбиции. Не знаю, насколько Владимиру Лашкулу удастся все-таки привлечь к участию в финансировании клуба муниципалитет, областные власти, других спонсоров. Понимаю, что тяжело в одиночу содержать клуб, особенно тяжело — хорошо его содержать. Но мне кажется, что у «Черкасского Днепра» хорошая перспектива.

Вторым идет «Верес» (Ровно) — амбициозный проект. Но в плане инфраструктуры «Верес» схож с «Десной». Но, по-моему, «Десне» все-таки легче реконструировать свой стадион, чем «Вересу». У него «Авангард» в Ровно в таком состоянии, что, по-моему, проще снести — и на его месте что-то возвести. Получается так, что спортивный уровень «Вереса», демонстрирующего очень уверенную игру, опережает инфраструктурный уровень, что не есть хорошо. У нас нехорошая ситуация в придачу с командой «Пилигрим», которая по известным военно-политическим причинам лишена своего дома, возможности играть на своих стадионах. Добавляются клубы, которые не играют дома, потому что у них нет стадиона. Первый пример — «Сталь» (Каменское). Сейчас с «Десной» та же ситуация. Боюсь, что сейчас то же самое будет ждать «Верес», который решает вопрос, где ему играть, а он идет четко на повышение в классе, даже без ожидания расширения Премьер-лиги до 16-ти команд. Это нужно как-то решать. А ситуация тяжелая, неблагоприятная в экономическом плане.

— Какие еще появились тенденции за последние три года? Команды из поселков городского типа, небольших населенных пунктов...

— Я бы это назвал так: мы полным ходом превращаемся в огородную республику, теряя промышленность. Агрофирмы вполне способны содержать сильные клубы. Например, «Ингулец», «Колос» (Ковалевка) — то стабильные, прочно стоящие, внушающие уважение, имеющие амбиции и перспективу клубы.

— Но за ними нет базы болельщиков и не будет, учитывая то, что там живет мало людей...

— Совершенно согласен.

Такова сущность нашего футбола: как только у владельца иссякает интерес к футболу или возможность этот свой интерес удовлетворять, на том заканчивается команда. Весь наш футбол так устроен.

— В любом случае, хорошо, что этот интерес у них есть. Будем надеяться, что он не угаснет...

— Правильно, интерес к футболу жив. Мне нравится, что за этими клубами стоят реальные бизнесы. Я люблю, когда люди что-то производят, это приятно. Пусть маленькая, но стойкая и своя аудитория. Да, я не совсем представляю, что им делать в Премьер-лиге, где играть. Куда поедет «Колос» (Коваливка) играть? У него стадион на 1000 мест. Выстроить стадион в Ковалевке на 5000 ? А смысл? Я немного не представляю, как этот вопрос нужно решать практически. Одно дело — когда за тобой стоит город Ровно и окрестности. И совершенно другое — когда за тобой стоит Ковалевка. Думаю, там есть свои варианты. Во всяком случае инфраструктура в Ковалевке той же такая, что дай Бог каждому, но не всякому, как говорится.

— Мне остается лишь пожелать, чтобы вы на посту главного редактора еженедельника «Футбол» продуцировали интерес к футболу, и он не угасал у владельцев...

— Там был вопрос по поводу того, что я не расту. Давайте на него отвечу, а то потом будут обижаться: «Ну вот, я же говорил, что неприятные вопросы не звучат»...

— «Франков давно перестал развиваться и начал деградировать и как спортивный журналист, и как журналист вообще. Почему?»...

— Откуда я знаю? Не я должен себя оценивать. А мне кажется, что я не деградирую. Наоборот, я считаю, что расту и серьезнее становлюсь. На самом деле что произошло? С возрастом чувство юмора не притупляется, а меняется, юношеский максимализм уходит, дурь какая-то из головы выходит. Понятно, что не всегда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст наступает в одиночку. Тем не менее, становишься спокойнее, на многие вещи смотришь иначе. Наверное, кому-то, кто привык к совершенно другому моему поведению, кажется, что это остановилось. Но если человек читает меня 20 лет, это неизбежная ситуация, я ему элементарно надоел. Наверное, ему нужно сходить налево, а потом пусть возвращается, посмотрит на меня свежим взглядом. Может, я все-таки не такой уж и плохой.





Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО