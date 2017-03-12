Сергей ГРИНЬ: «Эмоции от такой победы - просто не передать!»

Залечивший травму Сергей Гринь рассказал о волевой победе «Олимпика »над «Ворсклой»:

- Сергей, как твое самочувствие? Восстановление от травмы завершено?

- Спасибо, хорошо. Травма уже не беспокоит, но вот физическую форму еще нужно наверстать.

- Тем не менее, Роман Санжар дал тебе сыграть весь второй тайм с «Ворсклой», в котором и развернулись самые интересные события. Как прокомментируешь эту победу?

- Тяжело выходить при счете 0-1. Вообще игра складывалась непросто для «Олимпика», но нам удалось совершить невероятный камбэк! Эмоции, которые мы при этом пережили - просто не передать! - Как удалось так собраться и мобилизовать свои силы? Недавний матч «Барселона»

- ПСЖ вдохновил?

- В нашем чемпионате сложно один гол отыграть, а про два я вообще молчу. После второго пропущенного мяча, если честно, не верилось что сможем отыграться. Но уже после гола Мохи у нас «выросли крылья» и команда заиграла совсем по-другому, уже пришло чувство что можем победить.

- После матча в раздевалке праздновали с лихвой?

- Да, радовались, все-таки не каждый день попадаешь в 6-ку.

- В твоей игровой карьере были подобные камбэки?

- Когда я играл в дубле «Шахтера», мы в матче против «Зари» уступали 3-0 после первого тайма и в итоге 3-3 сыграли. Но, думаю, эта победа более запоминающаяся.

- Какие планы у команды на второй этап чемпионата?

- Хочется проверить свои силы против «Шахтера», «Динамо» и «Зари», будет еще по две игры с каждым соперником. Мне кажется, мы неплохо играем с лидерами в этом сезоне.

- Как видишь свое будущее в «Олимпике»? Хотел бы остаться здесь на следующий сезон?

- Пока рано об этом говорить, посмотрим в конце чемпионата.

Александр НАГОЛЮК