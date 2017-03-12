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21-й тур
Звезда
2:0
Динамо Киев
12.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Звезда — Динамо Киев — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Звезда» — «Динамо Киев»

  • 12.03.2017 16:44
  • 3469 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Звезда. «Звезда» — «Динамо Киев»
© ФК Звезда. «Звезда» — «Динамо Киев»

В поединке 21-го тура чемпионата Украины «Звезда» — «Динамо Киев» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    одинокий волк
      одинокий волк, 12.03.2017 17:28
    -3
    натянули столицу
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    Evil
      Evil, 12.03.2017 17:29
    +1
    одинокий волк, 12.03.2017 17:28
    натянули столицу

    Бавария - львовские бомжары 7-0 вот где натянули
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    Evil
      Evil, 12.03.2017 17:30
    -5
    А 2-0 в никому ненужном матче это не натянули...
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    Сергій Зіменко
      Сергій Зіменко, 12.03.2017 17:35
    0
    сЦуко - за игру стыдно.. киев: мысли ноль.. хотя можно кудахтать об везении.. сегодня у динамо превуалировало НЕжелание играть.. пАделом..
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    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 12.03.2017 17:36
    +2
    Попри результат - дуже радий за Зірку і глядачів,які прийшли на стадіон.Святкуйте,сьогодні у вас свято
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    Вольтрон
      Вольтрон, 12.03.2017 17:40
    0
    Стадо Баранов!!!! С пастухом
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 12.03.2017 17:42
    +1
    Аххаахахх..... С Динамо скучно никогда не бывает, что-то, да и выкинет
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    Сергей Герасимов
    online
      Сергей Герасимов, 12.03.2017 18:06
    -1
    Бомжи без Вазелина взяли Дынамо.
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    Олег
      Олег, 12.03.2017 18:15
    0
    Что можно сказать киевлянам......ТОЛЬКО ПОЗОР! ЗА ТАКУЮ ИГРУ.Вам до ШАХТЕРА как до Киева раком!
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    Олег
      Олег, 12.03.2017 18:17
    0
    А хде этот лидер так называемый за 25муленов? Ты сам должен был делать игру,а ты просто бегал мулены считал андрюха......Жаль.Второго Шевченка у нас нет....и пока не видно...
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    Олег
      Олег, 12.03.2017 18:19
    0
    Еще вопрос игроку динамы. Гармаш ты БЫЛ хорошим футболистом,что случилось? что ты стал........Ну ты понял.
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