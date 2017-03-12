Верес обыграл Нефтяник в перенесенном матче 15 тура Первой лиги

Згідно з календарем НК «Верес» та «Нафтовик-Укрнафта» повинні були зустрітися ще 22-го жовтня. Втім тоді, суперники за спільною згодою вирішили відтермінувати поєдинок через участь у Кубку України.

Якщо рівнянам це не допомогло («Верес» в 1/8 розіграшу турніру поступився «Ворсклі» - 0:1), то охтирці обіграли луцьку «Волинь» - 2:1, пробившись до чвертьфіналу. На початку квітня на «Нафтовик-Укрнафту» чекає історична кубкова битва зі столичним «Динамо».

Перенесений матч чемпіонату України між «Вересом» та «Нафтовиком» розпочався у місті рівненських атомників – Вараші, на стадіоні «Ізотоп». Причина – неготовність газону на арені «Авангард» в обласному центрі.

Трав’яне покриття головної спортивної арени області (яку невдовзі розпочнуть готувати до реконструкції) досі не оговталося від минулорічних матчів проти «Геліоса» та «Буковини», які пройшли під акомпонемент зливи. Натомість, керівництво ВП РАЕС доклало усіх можливих зусиль, аби підготувати стадіон «Ізотоп» до матчу рівня Першої ліги.

Незважаючи на те, що поєдинок було вирішено проводити за понад півтори сотні кілометрів від Рівного – без підтримки уболівальників «червоно-чорні» не залишилися. З обласного центру до Варашу прибуло одразу декілька автобусів з відданими фанатами. Чимало зібралося на стадіоні «Ізотоп» і місцевих жителів.

Команда Володимира Мазяра свою першу навесні гру розпочала з єдиним новачком у складі. У центрі поля пару Валерію Кучерову склав Євген Морозенко. Інші зимові новачки НК «Верес» - Олександр Ільющенков, Ярема Каваців, Валерій Лебедь, В’ячеслав Лухтанов і Сергій Петько – залишилися на лаві запасних.

Також з лави запасних розпочав поєдинок і єдиний новачок команди гостей – Василь Цюцюра.

Першу небезпечну атаку у матчі організували гості. Владислав Войцеховський пробивав з лівого флангу атаки – кутовий. Після подачі від прапорця намагався завдати удару по воротах екс-»вересівець» Олександр Логінов – мимо.

Рівняни відповіли пострілом екс-гравця «нафтовика» Василя Білого зі штрафного. Роман Данкович приборкав м’яча лише з другої спроби.

Пристрілявшись, господарі доволі швидко відкрили рахунок. Сергій Герасимець перевірив на надійність Романа Данковича ударом з гострого кута. Голкіпер зіграв надійно. Проте, першим на підборі виявився Руслан Степанюк. На мить випередивши того ж Данковича нападник НК «Верес» заробив пенальті, яке сам же впевнено реалізував – 1:0!

Пропустивши, гості спробували оперативно відігратися. Двічі поспіль біля воріт Богдана Когута виникала небезпека після подач від кутового. В одному з епізодів оборона рівнян залишила насамоті Леоніда Бояринцева просто на лінії воротарського майданчика. Богдану Когуту довелося демонструвати дива реакції, аби врятувати команду від пропущеного голу.

Чергова пожежа біля воріт рівнян виникла після помилки Василя Білого. Він не дістав передачу на Леоніда Войцеховського, дохволивши капітану команди гостей вийти на побачення із Богданом Когутом. Голкіпер НК «Верес» знову зіграв наднадійно. Підстрахував партнера і Олексій Зозуля, «розрядивши» ситуацію.

Наприкінці тайму шанс подвоїти перевагу рівнян мав Дмитро Козьбан. Він, втім, не зумів як слід прикластися до м’яча після передачі справа від Сергія Герасимця.

Другий тайм прогнозовано активніше розпочали гості, яких до цього зобов’язував рахунок. Втім, до серйозної небезпеки воротам Богдана Когута – справа не дійшла.

Рівняни тиск суперника витримали і відповіли. Дмитро Козьбан самотужки організував собі вихід тет-а-тет із Романом Данковичем, але удар форварда «червоно-чорних» прийшовся повз ворота. Згодом супермомент втратив Валерій Лебедь. Після передачі від Руслана Степанюка він мав час, щоб зупинити м’яч і прицілитися, але теж не влучив у рамку.

Зрештою, контратакуючі пориви господарів поля досягли успіху. Сергій Герасимець замкнув дальню стійку, практично з лінії воріт доправивши м’яча у сітку – 2:0! Асистентами в результативній атаці виступили Артур Западня і Дмитро Козьбан.

Довести рахунок до крупного рівняни могли вже за декілька хвилин. Ростислав Волошинович знайшов передачею у центрі карного майданчика Дмитра Козьбана. Удар того прийняла на себе стійка. Першим на добиванні був Сергій Герасимець. З двох метрів він пробив вище воріт.

Заключні п’ять хвилин гри гості догравали у меншості. Пряму червону картку отримав Іраклій Циколія.

Гостям у цей час довелося несолодко. В одному з епізодів після удару Руслана Степанюка з близької відстані охтирців врятував голкіпер.

НК «Верес» у підсумку здобув свою першу перемогу у весняній частині чемпіонату, наблизившись у турнірній таблиці до лідера змагань, «Іллічівця», на відстань двох очок.

Чемпіонат України з футболу, Перша ліга, 15 тур

НК «Верес» - «Нафтовик-Укрнафта» - 2:0 (1:0)

Голи: Степанюк (15, з пенальті), Герасимець (75)

НК «Верес»: Когут – Білий, Борзенко, Зозуля, Западня, Кучеров, Герасимець, Волошинович, Морозенко, (Лебедь, 59), Степанюк (Сікорський, 90+5), Козьбан (Лухтанов, 90+4). Запасні: Ільющенков, Каваців, Котляр, Петько.

«Нафтовик-Укрнафта»: Данкович – Бояринцев, Логінов, Циколія, Білик, Передистий, Піднебенной (Лапін, 87), Лозовий (Черній, 73), Г.Пасіч, Є.Пасіч, Войцеховський (Цюцюра, 56). Запасні: Юрчук, Герт, Зайчук, Сондей.

Попередження: Лебедь (67) - Бояринцев (29)

Вилучення: Лебедь (90+5, повторне попередження) - Циколія (86)