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Атлетик в выездном матче переиграл Реал Сосьедад

«Баски» забили по голу в каждом тайме

  • 12.03.2017 15:36
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Чемпионат Испании. 27-й тур

«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 0:2
Голы: 0:1 – 28, пенальти Рауль Гарсия, 0:2 – 56 Иньяки Уильямс.

«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела, Сурутуса (Гранеро, 86), Ойарсабаль (Каналес, 74), Хуанми (Баутиста, 57).
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Де Маркос, 88), Беньят (Итурраспе, 74), Муниаин (Адурис, 60), Боведа.

Предупреждения: Ильярраменди (26), Муниаин (39), Мартинес (50), Лапорт (50), Сан Хосе (68), Беньят (73), Берчиче (77), Аррисабалага (79), Баленсиага (90).

Источник — Sport.ua

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