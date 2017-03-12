Атлетик в выездном матче переиграл Реал Сосьедад

Чемпионат Испании. 27-й тур
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 0:2
Голы : 0:1 – 28, пенальти Рауль Гарсия, 0:2 – 56 Иньяки Уильямс.
«Реал Сосьедад» – Рул ьи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела, Сурутуса (Гранеро, 86), Ойарсабаль (Каналес, 74), Хуанми (Баутиста, 57).
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Де Маркос, 88), Беньят (Итурраспе, 74), Муниаин (Адурис, 60), Боведа.
Предупреждения: Ильярраменди (26), Муниаин (39), Мартинес (50), Лапорт (50), Сан Хосе (68), Беньят (73), Берчиче (77), Аррисабалага (79), Баленсиага (90).
Источник — Sport.ua
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