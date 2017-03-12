Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ: «Заря щедро дарила очки Шахтеру»

Ігор Кульчицький розповів про очікування від матчу «Шахтаря» та «Зорі».
«Ще декілька років тому «Зорю» називали сателітом або «родичкою» «Шахтаря», - сказав Ігор Кульчицький, легендарний в минулому футболіст «Карпат», - Це і не дивно, адже луганці щедро дарували очки донеччанам у важливих матчах. Зараз «Зоря» ніби претендує на звання третьої незалежної сили. Але ми не можемо перевірити щирість цих намірів, бо для обох клубів очне протистояння нічого не вирішує. Я думаю, що «Шахтар» і «Зоря» залишаються «родичами». Хто виграє в неділю? Думаю, що «Шахтар». Матч не буде бойовим, бо ні тим, ні іншим очки не потрібні, як повітря».
Источник — ПлюсСпорт
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---Ну как он говорит,что очки ни кому не нужны,то тогда почему запрещают пятерым выйти.Было бы верно если бы все вышли на поле,тогда и можно было сказать,что очки не нужны вот и разрешили играть.
---И выше отписавшемуся,Шахтер не сольет,а если бы сливал,то выпустили бы всех арендованных.И потом была бы отмазка. А так проиграв сейчас Заре покажет в их сторону огромную критику.
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