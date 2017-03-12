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Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ: «Заря щедро дарила очки Шахтеру»

Специалист поделился ожиданиями от поединка 21-го тура УПЛ

  • 12.03.2017 14:56
  • 337 просмотров
  • 3 комментария
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dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий
© dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий

Ігор Кульчицький розповів про очікування від матчу «Шахтаря» та «Зорі».

«Ще декілька років тому «Зорю» називали сателітом або «родичкою» «Шахтаря», - сказав Ігор Кульчицький, легендарний в минулому футболіст «Карпат», - Це і не дивно, адже луганці щедро дарували очки донеччанам у важливих матчах. Зараз «Зоря» ніби претендує на звання третьої незалежної сили. Але ми не можемо перевірити щирість цих намірів, бо для обох клубів очне протистояння нічого не вирішує. Я думаю, що «Шахтар» і «Зоря» залишаються «родичами». Хто виграє в неділю? Думаю, що «Шахтар». Матч не буде бойовим, бо ні тим, ні іншим очки не потрібні, як повітря».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    tsariok
      tsariok, 12.03.2017 15:07
    +1
    Бред.
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    polesse2016
      polesse2016, 12.03.2017 15:08
    -1
    Львовские бомжи постараются сегодня зорьке слить матч что-бы те приблизились к ДК. Надо-же когда-то долги отдавать без потерь для своего турнирного положения
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    mtitan72
    online
      mtitan72, 12.03.2017 15:31
    0
    ---То,что "родственники" Заря и Шахтер вопросов нет.Но хочется этому мужику подсказать и пусть посмотрит,как Заря отобрала очки,тем самым лишила надежду на чемпионство. Перед тем как поливать грязью,нужно было посмотреть матчи последних 6 лет.После того ,как Заря обыграла Шахтер начался запрет на игру арендованных. Луческу уже потом не раз говорил,что раз обожглись,теперь будем запрещать игрокам выходить против Шахтера.То сейчас и делает Фонсека.
    ---Ну как он говорит,что очки ни кому не нужны,то тогда почему запрещают пятерым выйти.Было бы верно если бы все вышли на поле,тогда и можно было сказать,что очки не нужны вот и разрешили играть.
    ---И выше отписавшемуся,Шахтер не сольет,а если бы сливал,то выпустили бы всех арендованных.И потом была бы отмазка. А так проиграв сейчас Заре покажет в их сторону огромную критику.
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