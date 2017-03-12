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Беседин получит вызов в сборную Украины

Успехи форварда «Динамо» не остались незамеченными тренерским штабом национальной команды

  • 12.03.2017 14:35
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ФК Динамо Киев. Артем Беседин
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Перед матчем Звезда — Динамо главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко, комментируя в эфире канал Футбол1 кадровую ситуацию в своей команде, сказал, что в настоящий момент идет диалог со штабом Андрея Шевченко по поводу игроков, на которых могут рассчитывать в двух коллективах. Предположим, полузащитник Виктор Цыганков на этот раз, скорее всего, не получит приглашение в главную команду страны, поскольку практически не играет, а вот нападающий Артем Беседин, судя по всему, окажется, в первой сборной. Во всяком случае, об этом недвусмысленно дал понять наставник молодежки.

«Самое главное, что Беседин в данный момент имеет доверие тренера, — сказал Александр Головко. — И это доверие форвард оправдывает, забивая в каждом матче. Для нападающего это самое главное».

Источник — zbirna.com

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