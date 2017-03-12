Зенит повторил антирекорд 2006-го года

После гостевого поражения от «Амкара» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России безголевая серия «Зенита» во внутреннем первенстве достигла трех игр. Ранее питерцы не сумели поразить ворота «Ростова» (0:0) и ЦСКА (0:0). В последний раз настолько слабо сине-бело-голубые играли в атаке в 2006 году, когда в трех первых встречах под руководством Дика Адвоката они не смогли распечатать ворота «Динамо» (0:0), «Москвы» (0:0) и ЦСКА (0:0).