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Зенит повторил антирекорд 2006-го года

Питерская команда не может забить в чемпионате России уже три игры подряд

  • 12.03.2017 13:56
  • 1596 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Зенит
© ФК Зенит

После гостевого поражения от «Амкара» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России безголевая серия «Зенита» во внутреннем первенстве достигла трех игр. Ранее питерцы не сумели поразить ворота «Ростова» (0:0) и ЦСКА (0:0). В последний раз настолько слабо сине-бело-голубые играли в атаке в 2006 году, когда в трех первых встречах под руководством Дика Адвоката они не смогли распечатать ворота «Динамо» (0:0), «Москвы» (0:0) и ЦСКА (0:0).

Источник — Спорт-Экспресс в России

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