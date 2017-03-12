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Владимир ЛЮТЫЙ: «В украинском футболе царит коррупция»

Иностранные инвесторы не будут вкладывать деньги в «грязный» футбол, считает специалист

  • 12.03.2017 13:42
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Sport.ua. Владимир Лютый
© Sport.ua. Владимир Лютый

Олімпійський чемпіон Володимир Лютий заговорив про кепські справи в українському футболі.

«У нашому футболі панує корупція, - сказав Володимир Лютий, - Заплямовані як чиновники, так і гравці, бо вони останнім часом замішані у договірних матчах. Тому-то нам треба пройти процес очищення і запросити на серйозні посади талановитих менеджерів. Ну і не забуваймо про дитячий футбол, з якого потрібно починати робити зміни. Добротних полів немає, кваліфікованих тренерів теж нема. Оплата праці смішна. У такій ситуації дитячий тренер витискає максимум із гаманця батьків. Отож, варто починати зміни у вихованні талантів, очистити футбол від корупції і «договірняків» і тоді можна буде заробляти. Найближчим часом не варто надіятися на те, що іноземні інвестори вкладатимуть гроші у такий брудний український футбол

Источник — ПлюсСпорт

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