Владимир ЛЮТЫЙ: «В украинском футболе царит коррупция»

Олімпійський чемпіон Володимир Лютий заговорив про кепські справи в українському футболі.

«У нашому футболі панує корупція, - сказав Володимир Лютий, - Заплямовані як чиновники, так і гравці, бо вони останнім часом замішані у договірних матчах. Тому-то нам треба пройти процес очищення і запросити на серйозні посади талановитих менеджерів. Ну і не забуваймо про дитячий футбол, з якого потрібно починати робити зміни. Добротних полів немає, кваліфікованих тренерів теж нема. Оплата праці смішна. У такій ситуації дитячий тренер витискає максимум із гаманця батьків. Отож, варто починати зміни у вихованні талантів, очистити футбол від корупції і «договірняків» і тоді можна буде заробляти. Найближчим часом не варто надіятися на те, що іноземні інвестори вкладатимуть гроші у такий брудний український футбол