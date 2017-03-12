Василий САЧКО: «Во второй шестерке пропадает всякий интерес»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко поддержал инициативу «Шахтера» о преобразовании чемпионата Украины, чтобы интрига в матчах любого ранга сохранялась до самого конца:

- Это придаст немного красок в наш чемпионат. Надо обязательно попадать в первую шестерку. Если команда не попала, пропадает интерес вообще участвовать. Бороться за выживание - это понятно. Но нужно смотреть вверх, стремиться вверх. Наверное, так будет правильно.