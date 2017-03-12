Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шевченко говорил, что вызовет меня в сборную»

Начиная с 28 января, когда возобновились баталии в немецкой бундеслиге, Артем Федецкий является основным защитником Дармштадта. Разве что в последнем матче, против Майнца, Артем вышел на замену, оказав тем не менее команде существенную помощь в удержании такой нужной в борьбе за выживание победы…

— Артем, как видишь, мы звоним тебе только после победных поединков, поэтому прими поздравления с важным выигрышем у Майнца.

— Спасибо.

— В конце встречи, наверное, пришлось несладко?

— Естественно. Соперник устроил навал на наши ворота, ведь разница в счете составляла всего один мяч, а мы к тому же с 59-й минуты действовали в меньшинстве после удаления Вранчича. На 89-й, правда, составы уравнялись, но все равно — полчаса иметь на одного футболиста меньше тяжело, сил уходит намного больше. Но Дармштадту в нынешней ситуации три очка нужны были как воздух, и мы их взяли.

— Ты, кстати, вышел на замену как раз после удаления вашего игрока. Какое задание получил от Торстена Фрингса?

— Как обычно, вышел на свою позицию, правого защитника. Тренер, конечно, предполагал, что соперник увеличит давление на наши ворота, поэтому попросил крайне надежно сыграть в обороне и только по возможности помогать впереди.

— Выигрыш должен взбодрить вашу команду в борьбе за выживание?

— Любая победа прибавляет эмоций, а тем более в нашей ситуации, когда коллектив находится на последнем месте. Нам и дальше будет сложно, но в команде никто не опускает руки. Хорошо еще, что в наши ворота не назначили пенальти, как это любят делать арбитры в последнее время. В некоторых матчах, к примеру, с Аугсбургом, мы имели все основания рассчитывать на выигрыш, не должны были проигрывать во встречах с Хоффенхаймом, Айнтрахтом… Но в футболе разного рода нюансы решают судьбу поединка.

— В Дармштадт пришел вызов для тебя в сборную Украины?

— В Интернете я видел информацию, но в клубе не интересовался.

— Каких футболистов из зарубежных чемпионатов вызовет на сбор перед матчем с Хорватией Андрей Шевченко, журналисты узнали из своих источников…

— Я разговаривал с Андреем Николаевичем, который сказал, что я получу вызов в национальную команду, поэтому то, что я увидел в интернете, не стало для меня неожиданностью. Главное — быть в тонусе, что я и стараюсь делать.

— Следующая игра у Дармштадта 18-го числа, с Вольфсбургом. Ты отправишься в Австрию сразу после нее?

— Думаю, да. Хотя, скорее всего, 19-го. Созвонюсь с администраторами сборной, узнаю, когда и как лучше это сделать.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК