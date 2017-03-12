Амкар обыграл Зенит Луческу

Чемпионат России. 19-й тур
«Амкар» – «Зенит» – 1:0
Гол: Гиголаев, 33
«Амкар»: Хомич, Конде, Занев, Идову, Огуде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Голь, Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60; Салугин, 90).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Анюков, Жулиано, Жирков (Иванович, 71), Маурисио (Юсупов, 69), Гарсия, Шатов (Мак, 62), Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Комолов (23), Занев (27), Гасилин (34), Хомич (60), Голь (73), Кришито (77)
Источник — Sport.ua
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