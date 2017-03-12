Амкар обыграл Зенит Луческу

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Долгополов снялся с турнира в Индиан-Уэллсе 13:52 — Станислав Матусевич И ведь неплохо играл, но теперь травмы вернулись. Последние два года игра не просматривалась, но ...

Как Селезнев финтит в Турции 13:50 — Житель Донбасса Я думаю турки купили селю, т.к. у них клон был без документов и очень похож на Селезнёва) а сам Е...