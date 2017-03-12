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Амкар обыграл Зенит Луческу

Питерский клуб потерпел поражение в очередном матче чемпионата России

  • 12.03.2017 12:54
  • 1510 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Зенит
© ФК Зенит

Чемпионат России. 19-й тур

«Амкар» – «Зенит» – 1:0
Гол: Гиголаев, 33

«Амкар»: Хомич, Конде, Занев, Идову, Огуде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Голь, Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60; Салугин, 90).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Анюков, Жулиано, Жирков (Иванович, 71), Маурисио (Юсупов, 69), Гарсия, Шатов (Мак, 62), Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Комолов (23), Занев (27), Гасилин (34), Хомич (60), Голь (73), Кришито (77)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    jekavayp
      jekavayp, 12.03.2017 12:57
    +3
    Плавят Цыгана игроки... Видать нету там таких как Дашка, Кучер и прочих, кто бы разделил идеи тренера вся Донбасса.
    Да и привык Мирча к тепличным условиям где один соперник и весь админ.ресурс....
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    alex-81
    alex-81, 12.03.2017 13:02
    +4
    это ему не в Украине судьями командовать. И зачем только Зенит на него такие бабки тратит? Лучше пригласили бы Калитвинцева Юру или Максимова
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    mike1975
    online
      mike1975, 12.03.2017 13:26
    +4
    Кто видел флеш-интервью после матча??? Кто в етот раз виноват в проиграше??? Соперник, поле, судья, игроки, УЄФА, Мутко или какая-то новая версия появилась???Или вдруг что-то низошло с небес и он визнал что виноват сам!!???
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    WADO 1976
      WADO 1976, 12.03.2017 13:28
    -2
    jekavayp, 12.03.2017 12:57
    Плавят Цыгана игроки... Видать нету там таких как Дашка, Кучер и прочих, кто бы разделил идеи тренера вся Донбасса.
    Да и привык Мирча к тепличным условиям где один соперник и весь админ.ресурс....
    Так Мирчу никто из Шахтера и не выгонял.Захотел бы остаться в " тепличных условиях где один соперник и весь админ.ресурс" - то остался бы ! Да и зарплата что в Шахтере что в Зените у него та же осталась Почему то же он ушел ? Сам выбрал чемпионат и команду .Никто его силой не тянул в Зенит . Турки вон тоже его хотели ,и деньги там сопоставимые !
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    zanerda678
      zanerda678, 12.03.2017 13:33
    -4
    jekavayp, 12.03.2017 12:57
    Плавят Цыгана игроки... Видать нету там таких как Дашка, Кучер и прочих, кто бы разделил идеи тренера вся Донбасса.
    Да и привык Мирча к тепличным условиям где один соперник и весь админ.ресурс....
    Ох и зудит у тебя в одном месте...
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    space1961
      space1961, 12.03.2017 13:36
    +2
    mike1975, 12.03.2017 13:26
    Кто видел флеш-интервью после матча??? Кто в етот раз виноват в проиграше??? Соперник, поле, судья, игроки, УЄФА, Мутко или какая-то новая версия появилась???Или вдруг что-то низошло с небес и он визнал что виноват сам!!???
    Во время трансляции матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0) на телеканале "Наш футбол" не было показано флеш-интервью с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу до ее окончания. Возможно, специалист после финального свистка решил пойти в раздевалку своей команды. -наверное виноваты мальчики которые мячи подавал)))))
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    Cortazar
    online
      Cortazar, 12.03.2017 13:40
    +3
    Вот и весь цыганский "успех". Нет бразильского сброда, нет любимой форы в +24, меньше купленных судей и дутый тренер превращается, и превращается дутый тренер... в обычного бродячего цыгана.
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