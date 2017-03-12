Суркисы предложили Шовковскому административную должность в Динамо

Почесний президент винницької «Ниви» Василь Вовк розповів, чому Олександр Шовковський відмовився тренувати команду.

«Ми вели переговори з багатьма кандидатами. Олександр Шовковський довго думав і відмовився після того, як брати Суркіси запропонували йому адміністративну посаду. Мовляв, він ще не готовий тренувати команду навіть другої ліги. Але пан Шовковський обіцяв одного разу приїхати до Вінниці, підтримати нашу команду і особливо воротарів», – сказав Вовк.