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Суркисы предложили Шовковскому административную должность в Динамо

Поэтому экс-вратарь киевского клуба отказался тренировать винницкую «Ниву»

  • 12.03.2017 12:43
  • 1879 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Почесний президент винницької «Ниви» Василь Вовк розповів, чому Олександр Шовковський відмовився тренувати команду.

«Ми вели переговори з багатьма кандидатами. Олександр Шовковський довго думав і відмовився після того, як брати Суркіси запропонували йому адміністративну посаду. Мовляв, він ще не готовий тренувати команду навіть другої ліги. Але пан Шовковський обіцяв одного разу приїхати до Вінниці, підтримати нашу команду і особливо воротарів», – сказав Вовк.

Источник — ФК Нива В

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Комментарии
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 12.03.2017 12:57
    -5
    Пилите Шура пилите, точнее беги Шура беги от Сурков,бо все кто с ними остаются становятся ни кем,только воспоминания....
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    jwls
      jwls, 12.03.2017 13:33
    +3
    Мудрое решение - потренировать еще успеет, лучше поднабраться опыта
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    Aratt
    online
      Aratt, 12.03.2017 13:33
    -2
    Не думаю, что киевскому клубу это будет на пользу. Вратарь - легенда просто смешается с массой остальных "динамовских сердец"
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