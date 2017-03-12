Жером БОАТЕНГ: «Я испытал невероятное ощущение»

На 65-й минуте матча с «Айнтрахтом» Франкфурт зрители на «Альянц Арене» разразились оглушительными аплодисментами. Жером Боатенг, чемпион мира 2014 года, заменил на поле Хави Мартинеса. 108 дней спустя после получения травмы мышц груди центральный защитник вернулся в большой футбол.

«Когда я сегодня вышел на поле, я испытал невероятное ощущение. Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм», - сказал Боатенг.

Свои первые игровые минуты в 2017 году Боатенг провел на привычном высоком уровне. Защитник 30 раз коснулся мяча, отдал 28 пасов с точностью в 96,4 процента и совершил лишь один фол. «Я должен войти в ритм. Я хочу помочь команде», - заявил Боатенг.