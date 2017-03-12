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Максим КАЛЕНЧУК: «С Черноморцем было нелегко»

Капитан «Стали» подвел итоги поединка против одесского клуба (1:0)

  • 12.03.2017 12:25
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ФК Сталь. Максим Каленчук
© ФК Сталь. Максим Каленчук

Капитан каменчан Максим Каленчук подвел итоги победного гостевого матча против «Черноморца» (1:0).

- Тяжело было играть против команды, которая, как стало известно, забронировала себе место в первой шестерке?
- У «Черноморца» хорошая команда, хороший тренер. Всё время они сбалансированный футбол показывают, поэтому было нелегко. Ну а раз мы выиграли, значит всё у нас получилось отлично. 

- Игра получилось жесткой?
- Это футбол. Везде играют жестко. Где-то они, где-то мы. Главное, чтобы обходилось без травм.

Источник — ФК Сталь Каменское

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