Звезда – Динамо: киевляне сыграют в белом

Сегодня на стадионе «Звезда» в Кропивницком состоится один из самых интересных матчей 21-го тура Лиги Пари-Матч, в котором померяются силами местная «Звезда» и киевское «Динамо».

Стартовый свисток главного арбитра встречи Ярослава Козика прозвучит в 14:00.

Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут матч.

Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом). «Звезда» также проведет матч в своих традиционных цветах - желто-красных (голкипер - в лимонном).

Добавим, что на момент начала матча, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит комфортные +10°C, возможны осадки.