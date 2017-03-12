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Звезда – Динамо: киевляне сыграют в белом

Состоялось традиционное совещание перед поединком 21-го тура УПЛ

  • 12.03.2017 12:17
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Сегодня на стадионе «Звезда» в Кропивницком состоится один из самых интересных матчей 21-го тура Лиги Пари-Матч, в котором померяются силами местная «Звезда» и киевское «Динамо».

Стартовый свисток главного арбитра встречи Ярослава Козика прозвучит в 14:00.

Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут матч.

Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом). «Звезда» также проведет матч в своих традиционных цветах - желто-красных (голкипер - в лимонном).

Добавим, что на момент начала матча, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит комфортные +10°C, возможны осадки.

Источник — ФК Динамо Киев

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