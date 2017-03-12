Звезда – Динамо: киевляне сыграют в белом

Сегодня на стадионе «Звезда» в Кропивницком состоится один из самых интересных матчей 21-го тура Лиги Пари-Матч, в котором померяются силами местная «Звезда» и киевское «Динамо».
Стартовый свисток главного арбитра встречи Ярослава Козика прозвучит в 14:00.
Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут матч.
Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом). «Звезда» также проведет матч в своих традиционных цветах - желто-красных (голкипер - в лимонном).
Добавим, что на момент начала матча, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит комфортные +10°C, возможны осадки.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.