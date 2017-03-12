Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Денис ВАСИН: «После гола болят почки и печень»

Форвард «Стали» рассказал, как забивал «Черноморцу»

  • 12.03.2017 12:08
  • 151 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Денис Васин
© ФК Сталь. Денис Васин

Итоги победного матча против «Черноморца» Денис Васин прокомментировал автор единственного забитого мяча в матче полузащитник каменчан Денис Васин.

- Денис, раньше вы как-то говорили, что нужно бить из любых положений и точек. А как тогда опишите гол «Черноморцу»?
- Та ничего такого не произошло. Просто мяч в меня попал и отлетел в ворота.

- А в какую часть тела мяч попал?
- Да вот, почечки и печень побаливают так нормально (смеется). Конечно, не ожидал сам, что гол забью. Лучше бы потом головой забил, когда был момент, но ничего. Главное выиграли 1:0. Приятно было играть на родном для меня стадионе. Спасибо болельщикам, хотя они чуть посвистывали, но ничего, всё нормально.

- «Сталь» серьезно изменилась с приходом Леонида Кучука. Вы провели три матча и не пропустили ни одного мяча. В чем причина?
- Во-первых, у нас хорошая и команда, и тренер, и вратарь. Как говорят, что вратарь это полкоманды. У нас это именно так. Сегодня еще не хватало Коли Ищенко, у него повреждение. Мы смотрим только в будущее и надеемся, что победы еще впереди.

- Игроки атаки постоянно перемещаются. Вы даже сегодня центрфорвада играли.
- Ну, как нам говорит тренер, мы так и играем.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.