Денис ВАСИН: «После гола болят почки и печень»

Итоги победного матча против «Черноморца» Денис Васин прокомментировал автор единственного забитого мяча в матче полузащитник каменчан Денис Васин.

- Денис, раньше вы как-то говорили, что нужно бить из любых положений и точек. А как тогда опишите гол «Черноморцу»?

- Та ничего такого не произошло. Просто мяч в меня попал и отлетел в ворота.

- А в какую часть тела мяч попал?

- Да вот, почечки и печень побаливают так нормально (смеется). Конечно, не ожидал сам, что гол забью. Лучше бы потом головой забил, когда был момент, но ничего. Главное выиграли 1:0. Приятно было играть на родном для меня стадионе. Спасибо болельщикам, хотя они чуть посвистывали, но ничего, всё нормально.

- «Сталь» серьезно изменилась с приходом Леонида Кучука. Вы провели три матча и не пропустили ни одного мяча. В чем причина?

- Во-первых, у нас хорошая и команда, и тренер, и вратарь. Как говорят, что вратарь это полкоманды. У нас это именно так. Сегодня еще не хватало Коли Ищенко, у него повреждение. Мы смотрим только в будущее и надеемся, что победы еще впереди.

- Игроки атаки постоянно перемещаются. Вы даже сегодня центрфорвада играли.

- Ну, как нам говорит тренер, мы так и играем.