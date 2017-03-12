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Юрий ВЕРНИДУБ: «Те, кто вышел, доказали, что они тоже умеют играть»

«Заря» – «Шахтер» – 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 12.03.2017 23:00
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shakhtar.com, Юрий Вернидуб
© shakhtar.com, Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

– Несмотря на то что потерпели неудачу, считаю, игра была неплохого качества. В первом тайме мы уступили «Шахтеру» преимущество, пропустили мяч, а во втором немного изменили наш игровой рисунок. Стали встречать соперника повыше, старались высоко прессинговать, заставлять «горняков» тоже нервничать. В итоге сравняли счет, но недотерпели, пропустили со стандарта. Тем не менее я доволен поединком, действиями ребят. Также в матче не приняли участие многие основные футболисты. Но те, кто вышел, доказали, что они тоже умеют играть. Так что у нас еще все впереди. 
 
– Команде предстоит выступать в первой шестерке. Как вы считаете инновация в чемпионате увеличивает ваши шансы на более высокое место или по старинке лучше было бы провести еще один, третий круг?
– Думаю, нас ждет очень интересный турнир с участием лучших на данный момент шести клубов. Все соперники равные, кроме, понятное дело, «Шахтера», – «горняки» уже чемпионы. А так борьба будет не на жизнь, а на смерть. Взять те же «Черноморец», «Олимпик», «Александрию»… Поэтому надо серьезно готовиться, а кто какое займет место, увидим уже в конце сезона. Хотя для начала необходимо сыграть последний тур первого этапа.
 
– Прокомментируйте, пожалуйста, действия Липартии и Кадымяна.
– Не могу сказать, что Липартия выглядел плохо, нормально отработал. Тем объемом работы, что он проделал в первом тайме, я доволен. Чтобы освежить игру, дал возможность выйти Любеновичу. Желько тоже креативный футболист, который, несмотря на возраст, великолепно двигается, отдается в матче, плюс может выполнить хороший пас. Поэтому принял именно такое решение. По Кадымяну. Было видно, что немного подустал Паулиньо. В результате более быстрого Бонавентуре я перевел налево, чтобы закрыть фланг Дарио Срны. Ну а Гегаму пора давать шанс. Тем более эту неделю он отработал с хорошим настроением, неплохо тренировался. Раз мы взяли футболиста, нужно давать ему играть. 

Источник — ФК Шахтер

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