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Виктор ГРАЧЕВ: «Александрия думала, что Днепр не окажет сопротивления»

Но команда Дмитрия Михайленко была даже ближе к победе, считает специалист

  • 12.03.2017 11:54
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Виктор Грачев высказал свое мнение о матче «Александрии» и «Днепра» (0:0).

- «Александрия» хотела малой кровью обыграть «Днепр». Они думали, что днепровская команда не окажет сопротивление. «Днепр» хорошо обучен на сегодняшний день. Команда очень здорово играет в обороне, есть движение на футбольном поле.

Сегодня «Александрии» было тяжело в атаке, потому что «Днепр» все перекрыл, гости играли уверенно. Казалось, что «Днепр» был ближе к победе, моменты у них были, но игроки били не по воротам.

Источник — ТК Футбол

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