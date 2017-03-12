Виктор ГРАЧЕВ: «Александрия думала, что Днепр не окажет сопротивления»

Виктор Грачев высказал свое мнение о матче «Александрии» и «Днепра» (0:0).

- «Александрия» хотела малой кровью обыграть «Днепр». Они думали, что днепровская команда не окажет сопротивление. «Днепр» хорошо обучен на сегодняшний день. Команда очень здорово играет в обороне, есть движение на футбольном поле.

Сегодня «Александрии» было тяжело в атаке, потому что «Днепр» все перекрыл, гости играли уверенно. Казалось, что «Днепр» был ближе к победе, моменты у них были, но игроки били не по воротам.