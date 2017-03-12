Сергей РЕБРОВ: «Это тяжелое поражение для нас всех»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Потеряли важные очки, проиграли. Непросто было играть. Хочу поздравить «Зирку», которая использовала свои шансы, моменты и заслужено победила. На этом поле было непросто создавать. Не хочу никого обвинять – мы проиграли все вместе, это тяжелое поражение для нас всех

- Вы чувствовали, что невозможно усилить атаку?

- Мы пытались ее усилить, играло два нападающих, и те игроки, которые вышли на замену, старались, усиливали игру. Наверное, на этом поле нужно было больше играть длинными передачами, поскольку у нас было два форварда, но мы это не так часто использовали. Также можно было забивать после стандартных положений – для этого были моменты, но мы их не реализовали, а «Зирка» использовала все моменты.



- Почему решение играть в два нападающих вы приняли в перерыве, а не до игры?

- А почему вы считаете, что Ярмоленко, например, полузащитник? Как вы оцениваете действия Андрея, Дерлиса Гонсалеса? Почему вы их записываете в полузащитники? Почему вы не считаете, что мы играем в три нападающих? Кто вам сказал, что мы играем в одного нападающего? Каждый тренер и болельщик для себя это определяет, а также то, какие у игроков функции и роль на поле. Считаю, в конце игры мы играли в четыре нападающих.



- Можно ли сказать, что Домагой Вида провел сегодня свой лучший матч?

- Когда команда проигрывает 0:2, никто не лучшую игру не выдал. Проиграла вся команда. Домагой сражался, как все остальные.

- Оба пропущенных мяча – это голы Рудько, поскольку залетали в его угол. Оцените игру вратаря.

- Мы проиграли 0:2, не забили мячи. В каких-то моментах ошибся вратарь, но проиграла вся команда. В первую очередь, проиграл я. Обязательно разберем игру в команде, кто ошибся на поле и обсудим это между собой.

- Не было ли фактора недооценки соперника после поражения «Зирки» в прошлом туре?

- Поверхностного отношения никогда нет. В первой половине чемпионата мы теряли достаточно очков, особенно, с командами, в матчах с которыми специалисты считали нас фаворитами. Мы знаем об этом и постоянно говорим. Матчи, которые играют «Зирка» и другие команды против «Динамо» и «Шахтера» абсолютно не такие, как против других соперников. Сегодня хозяева это продемонстрировали. Видел по прошлым играм, что «Зирка» умеет хорошо контролировать мяч, хорошо комбинирует. Сегодня они избрали единственно правильную тактику: длинные передачи за спину, и высокий сильный нападающий борется за мяч и подбирает его. Они за счет этой тактики и выиграли матч. Никакой недооценки с моей стороны и со стороны игроков точно не было.

- Приятно играть при полных трибунах?

- Приятно, но неприятно играть на газоне такого качества. Когда принимающая команда неделю тренируется на поле, на котором потом проводит официальные игры, как по мне – это ненормально. Если у нас серьезный чемпионат, если мы куда-то стремимся, должен быть регламент. Я понимаю, что все команды сейчас в очень сложной ситуации. Но такого быть не может. Я не говорю, что это причина нашего поражения. Да, сложное поле нивелировало класс футболистов, но в регламенте должны быть прописаны правила – команда не может неделю тренироваться на том же поле, на котором потом проводит официальный матч.