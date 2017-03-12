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21-й тур
Звезда
2:0
Динамо Киев
12.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «Это тяжелое поражение для нас всех»

«Звезда» – «Динамо» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 12.03.2017 17:47
  • 2083 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Александр Попов
© Александр Попов

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров

- Потеряли важные очки, проиграли. Непросто было играть. Хочу поздравить «Зирку», которая использовала свои шансы, моменты и заслужено победила. На этом поле было непросто создавать. Не хочу никого обвинять – мы проиграли все вместе, это тяжелое поражение для нас всех
 
- Вы чувствовали, что невозможно усилить атаку?
- Мы пытались ее усилить, играло два нападающих, и те игроки, которые вышли на замену, старались, усиливали игру. Наверное, на этом поле нужно было больше играть длинными передачами, поскольку у нас было два форварда, но мы это не так часто использовали. Также можно было забивать после стандартных положений – для этого были моменты, но мы их не реализовали, а «Зирка» использовала все моменты.

- Почему решение играть в два нападающих вы приняли в перерыве, а не до игры?
- А почему вы считаете, что Ярмоленко, например, полузащитник? Как вы оцениваете действия Андрея, Дерлиса Гонсалеса? Почему вы их записываете в полузащитники? Почему вы не считаете, что мы играем в три нападающих? Кто вам сказал, что мы играем в одного нападающего? Каждый тренер и болельщик для себя это определяет, а также то, какие у игроков функции и роль на поле. Считаю, в конце игры мы играли в четыре нападающих.

- Можно ли сказать, что Домагой Вида провел сегодня свой лучший матч?
- Когда команда проигрывает 0:2, никто не лучшую игру не выдал. Проиграла вся команда. Домагой сражался, как все остальные.
 
- Оба пропущенных мяча – это голы Рудько, поскольку залетали в его угол. Оцените игру вратаря.
- Мы проиграли 0:2, не забили мячи. В каких-то моментах ошибся вратарь, но проиграла вся команда. В первую очередь, проиграл я. Обязательно разберем игру в команде, кто ошибся на поле и обсудим это между собой.
 
- Не было ли фактора недооценки соперника после поражения «Зирки» в прошлом туре?
- Поверхностного отношения никогда нет. В первой половине чемпионата мы теряли достаточно очков, особенно, с командами, в матчах с которыми специалисты считали нас фаворитами. Мы знаем об этом и постоянно говорим. Матчи, которые играют «Зирка» и другие команды против «Динамо» и «Шахтера» абсолютно не такие, как против других соперников. Сегодня хозяева это продемонстрировали. Видел по прошлым играм, что «Зирка» умеет хорошо контролировать мяч, хорошо комбинирует.  Сегодня они избрали единственно правильную тактику: длинные передачи за спину, и высокий сильный нападающий борется за мяч и подбирает его. Они за счет этой тактики и выиграли матч. Никакой недооценки с моей стороны и со стороны игроков точно не было.
 
- Приятно играть при полных трибунах?
- Приятно, но неприятно играть на газоне такого качества. Когда принимающая команда неделю тренируется на поле, на котором потом проводит официальные игры, как по мне – это ненормально. Если у нас серьезный чемпионат, если мы куда-то стремимся, должен быть регламент. Я понимаю, что все команды сейчас в очень сложной ситуации. Но такого быть не может. Я не говорю, что это причина нашего поражения. Да, сложное поле нивелировало класс футболистов, но в регламенте должны быть прописаны правила – команда не может неделю тренироваться на том же поле, на котором потом проводит официальный матч.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 12.03.2017 17:53
    +2
    Ну то что чемп выиграла Шахта уже понятно, но на фоне других чемпионатов наш просто посмешище, потому что даже лидеры показывают такую игру. Эхх, верните хотя бы 2012
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 12.03.2017 18:02
    -5
    У нас несерьёзный чемпионат, Сергей Станиславович! И он ещё долго не будет серьёзным, а может в будущем у нас вообще футбола не будет. Да чё там, у нас и спорта скоро не будет. Во всяком случае я пока не вижу каким образом наша страна сможет выйти с экономического кризиса в котором оказалась. Этот кризис затронул и наш спорт, в частности, футбол.
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    Олег
      Олег, 12.03.2017 18:08
    0
    и что опять заблокировано? За что?
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 12.03.2017 18:08
    +1
    А по игре я думаю, что рано Динамо рассталось с Мораесом, Громовым и сослало Хачериди. Всё таки если смотреть в будущее, то во втором этапе Чемпионата Мораес мог пригодиться. Всё-таки он больше всех пока "наколотил" мячей. В свете того, что Заря встречается с Шахтой, то думаю киевляне ничего не потеряли, хотя кто знает? Может Заря сотворит подвиг, ведь мало кто думал что Динамо проигрет в Кропивницком.
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    Олег
      Олег, 12.03.2017 18:09
    0
    Олег, 12.03.2017 18:08
    и что опять заблокировано? За что?
    Флаг у этого Am-Shegar, чей? Ну правильно расейский.....Так какого.....
    Ссылка
    Сергей Герасимов
    online
      Сергей Герасимов, 12.03.2017 18:14
    +1
    Сережка если вы проигруете Зирке.....
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    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 12.03.2017 18:14
    0
    Am-Shegar, 12.03.2017 18:02
    У нас несерьёзный чемпионат, Сергей Станиславович! И он ещё долго не будет серьёзным, а может в будущем у нас вообще футбола не будет. Да чё там, у нас и спорта скоро не будет. Во всяком случае я пока не вижу каким образом наша страна сможет выйти с экономического кризиса в котором оказалась. Этот кризис затронул и наш спорт, в частности, футбол.
    Протрезвей сначала и потом сразу все увидишь..
    Ссылка
    Сергей Герасимов
    online
      Сергей Герасимов, 12.03.2017 18:22
    -1
    Вы давно конченные дегродировали.
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 12.03.2017 18:27
    +1
    Нечего гнать на Станиславовича уйдет он, придет какой нить другой Сирожа, а Суркис останется тот-же.
    Олухи!!! Стоило убрать с центра Хачериди, как у вас там теперь творится черти-что Зирка свободно в стеночку в штрафной играет. Да ну вас.....
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