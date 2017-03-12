Судья Айтекин матом посылал игроков ПСЖ

Футболисты ПСЖ недовольны не только спорными решениями арбитра Дениза Айтекина в матче с «Барселоной» (1:6), но и поведением немецкого судьи.

По ходу матча рефери несколько раз посылал игроков французского клуба, когда они пытались оспорить его решения. «Fuck you», говорил Айтекин игрокам ПСЖ.