Судья Айтекин матом посылал игроков ПСЖ

Футболисты ПСЖ недовольны не только спорными решениями арбитра Дениза Айтекина в матче с «Барселоной» (1:6), но и поведением немецкого судьи.
По ходу матча рефери несколько раз посылал игроков французского клуба, когда они пытались оспорить его решения. «Fuck you», говорил Айтекин игрокам ПСЖ.
Источник — As.com
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