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Судья Айтекин матом посылал игроков ПСЖ

Французская команда недовольна поведением арбитра в матче с «Барселоной»

  • 12.03.2017 11:35
  • 961 просмотров
  • 2 комментария
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Reuters. Дениз Айтекин
© Reuters. Дениз Айтекин

Футболисты ПСЖ недовольны не только спорными решениями арбитра Дениза Айтекина в матче с «Барселоной» (1:6), но и поведением немецкого судьи.

По ходу матча рефери несколько раз посылал игроков французского клуба, когда они пытались оспорить его решения. «Fuck you», говорил Айтекин игрокам ПСЖ.

Источник — As.com

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 12.03.2017 12:00
    +1
    цей німецький турок і француз, не мап'ятаю прізвища, найгірші на сьогодні арбітри з топів. Ну і скоміна...
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    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 12.03.2017 12:07
    -1
    Как в том анекдоте. А деньги, мама, они куют. Приходит сосед и говорит, дай денег, а муж в ответ - иди накуй
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