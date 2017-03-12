Александр СОПКО: «Нельзя сдаваться при любом счете»

Александр Сопко рассказал почему «Олимпик» обыграл «Ворсклу» (3:2).
- Сегодняшняя игра подтвердила, что нельзя сдаваться при любом счете. Нужно отдать должное игрокам «Олимпика». Казалось, что матч безнадежно проигран, но футболисты вовремя собрались, и провели прекрасную концовку. Команда доказала, что нужно вырывать такие матчи, которые неудачно складываются.
Источник — ТК Футбол
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