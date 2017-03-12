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Александр СОПКО: «Нельзя сдаваться при любом счете»

Специалист поделился впечатлениями о победе «Олимпика» над «Ворсклой» (3:2)

  • 12.03.2017 11:19
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Александр Сопко
© ФК Шахтер Донецк. Александр Сопко

Александр Сопко рассказал почему «Олимпик» обыграл «Ворсклу» (3:2).

- Сегодняшняя игра подтвердила, что нельзя сдаваться при любом счете. Нужно отдать должное игрокам «Олимпика». Казалось, что матч безнадежно проигран, но футболисты вовремя собрались, и провели прекрасную концовку. Команда доказала, что нужно вырывать такие матчи, которые неудачно складываются.

Источник — ТК Футбол

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