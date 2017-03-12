Антонио КОНТЕ: «Мне с Канте не тягаться»

Антонио Конте выразил свое мнение по поводу двух полузащитников, которые, скорее всего, встретятся в понедельник на поле в матче четвертьфинала Кубка Англии между «Челси» и «МЮ» на «Бридже».

Н’Голо Канте заработал похвалу своими выступлениями в составе «синих», поскольку фактически был мотором команды в этом сезоне, но Конте прекрасно осознает, насколько опасен может быть Поль Погба в составе «МЮ», так как сам тренировал его два года в «Ювентусе».

Сначала тренер отметил, насколько Канте важен для команды, и похвалил игрока, который, как он считает, разделяет этику и философию футбола Конте и демонстрирует это в каждом матче. Однако итальянец настаивает, что, как и другие его игроки, Канте еще должен прибавлять и прогрессировать.

«Моя задача — попытаться сделать моих игроков лучше, и я хочу, чтобы они много работали и прогрессировали, — говорит Конте. — Мы говорим о потрясающем футболисте — он отлично играл в прошлом, например, в предыдущем сезоне за «Лестер», и в этом сезоне он прекрасно выступает за нас».

«Мы работаем над некоторыми аспектами, чтобы он стал еще лучше, чтобы он был более гармоничным игроком, но мы уже говорим о прекрасном футболисте. Н’Голо еще и замечательный человек, преданный, отдающий всего себя, он достойный пример для подражания».

«Он отличный парень – всегда улыбается и мил со всеми. Во время тренировок он много работает, но всегда с улыбкой. Это приятно видеть и другим ребятам, и тренерскому штабу, лично мне, да и всем, кто работает в «Челси». Он замечательный футболист, повторюсь, он на 100% выкладывается и во время игры, и во время тренировки».

«На протяжении всей карьеры я всегда очень уважал таких игроков, потому что я сам был таким! Я всегда очень ценю таких игроков, щедрых, отзывчивых, умеющих много работать на команду. Я думаю, важно иметь таких ребят в составе, если хочешь победить. Не просто талантливых, а тех, кто будет бегать весь матч».

Сравнивая Канте и футболиста Конте более подробно, тренер отметил: «Он сильнее меня! Я думаю, что я лучше забивал голы, чем он, но в остальном мне с ним не тягаться — он сильнее!»

Конте хотелось бы выиграть трофей уже в первом сезоне в «Челси», и один из ключевых игроков «МЮ» знает все о том, как надо завоевывать награды под руководством итальянца. Погба и Конте дважды подряд завоевали медали Серии А и итальянского Суперкубка с «Ювентусом» в 2013 и 2014 годах.

«Я не люблю говорить об игроках другой команды, но в этом случае, в случае Поля, у меня была возможность в прошлом с ним работать. И да, мы говорим сейчас об игроке топ-уровня».

«Он тоже выкладывается полностью на тренировках, стараясь стать лучше, отработать технику, прибавить в физической силе — я могу сказать, что Поль Погба — игрок топ-уровня».

«Мы работаем над тем, чтобы найти оптимальное решение для всей команды, не только чтобы нейтрализовать Погба или еще какого-то игрока. Мы изучаем «МЮ» и пытаемся найти нужное решение. Поль — очень хороший футболист, мы должны быть с ним внимательными, но надо думать о всей команде «МЮ», потому что это сильный противник».

Когда его спросили, кого он считает лучше, Конте ответил: «Это два разных футболиста с разными характеристиками. Поля и Н’Голо трудно сравнивать — два игрока топ-уровня, но совершенно разные».