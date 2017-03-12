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На матч с Зарей Фонсека взял 21 игрока

«Шахтер» прилетел в Харьков вечером в субботу

  • 12.03.2017 10:35
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 11 марта «Шахтер» вылетел в Харьков, где завтра в центральном поединке 21-го тура встретится с «Зарей». На игру с луганчанами Паулу Фонсека взял 21 футболиста:

вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;
защитники: Богдан Бутко, Дарио Срна, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Александр Кучер, Иcмаили;
полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Алан Патрик, Бернард, Марлос, Вячеслав Танковский;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Матч «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 19:30. В прямом эфире встречу покажет телеканал 2+2.

Источник — ФК Шахтер

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