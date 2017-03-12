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Виктор ГРАЧЕВ: «После первого пропущенного мяча Ворскла сдалась»

Специалист поделился мнением об игре полтавчан против «Олимпика» (2:3)

  • 12.03.2017 10:27
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Виктор Грачев прокомментировал победу «Олимпика» в игре против «Ворсклы» (3:2).

- Ничего не предвещало такой игры для «Ворсклы». В составе не нашлось игроков, которые смогли бы усилить игру. Тренер «Олимпика» сделал правильные замены, команда начала создавать давление. Сложилось впечатление, что после первого пропущенного мяча «Ворскла» сдалась. Сегодня им не хватило опыта, команда должна была побеждать.

Источник — ТК Футбол

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