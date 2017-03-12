Виктор ГРАЧЕВ: «После первого пропущенного мяча Ворскла сдалась»

Виктор Грачев прокомментировал победу «Олимпика» в игре против «Ворсклы» (3:2).
- Ничего не предвещало такой игры для «Ворсклы». В составе не нашлось игроков, которые смогли бы усилить игру. Тренер «Олимпика» сделал правильные замены, команда начала создавать давление. Сложилось впечатление, что после первого пропущенного мяча «Ворскла» сдалась. Сегодня им не хватило опыта, команда должна была побеждать.
Источник — ТК Футбол
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